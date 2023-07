Morta a 20 anni per il lupus, lacrime per Sherani: «Una studentessa esemplare»

Sherani Gimhani aveva 20 anni e la gioia negli occhi di chi a questa età ha tutta la forza per conquistare il mondo.

Lei lo avrebbe fatto con la gentilezza e con la risolutezza di chi sa che per ottenere dei risultati deve guadagnarseli, forse sudando il doppio degli altri. Sherani è mancata lo scorso 17 luglio a causa di un’emorragia causata dal lupus, una malattia autoimmune che distrugge gli organi interni, fino al completo deperimento.

In tre mesi, l’infezione ha avuto la meglio su di lei e l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari, della sua mamma con il compagno Ranjit, suo papà, la sua amata sorella, la cugina Khavita e i tanti che le hanno voluto bene. Lasciando tutti in un profondo sconforto.

Sherani era conosciutissima a Cavarzere, dove viveva. E a Chioggia, dove studiava. Era ben voluta non solo dalla comunità bengalese di cui faceva parte, ma anche della comunità locale in cui era perfettamente inserita, ormai da molti anni. Sherani era nata a Lunuwila, una città nel distretto di Puttalam, nella provincia nord-occidentale dello Sri Lanka.

Era arrivata in Italia all’età di 8-9 anni. Per lei non era stato affatto facile essere accettata: una straniera in un piccolo paese di provincia rischia sempre di rimanere ai margini. Eppure si è distinta fin da subito per essere un’ottima studentessa e disponibile nei confronti di tutti i nuovi compagni. Ha terminato le scuole dell’obbligo con successo e attualmente era iscritta all’istituto Cavanis di Chioggia, al corso professionale di estetista.

Era una ragazza solare, gentile e molto sensibile nei confronti di tutti. Amava i film di Bollywood e come tutte le sue coetanee desiderava apparire al meglio, forse anche per questo aveva scelto di iscriversi al corso per diventare estetista.

«Studenti, insegnanti, direzione e padri Cavanis si uniscono al dolore dei parenti», si legge in una nota diffusa dall’istituto, «Sharani era una studentessa esemplare, studiava con grande profitto per il suo futuro da estetista e frequentava l’anno di abilitazione dopo il conseguimento della qualifica. Due anni fa era stata selezionata per un viaggio studio in Spagna, proprio per i suoi meriti scolatici ed umani. Siamo tutti sconcertati per la triste notizia».

La ricorda anche Antonia Varagnolo, una sua docente: «Poche come te. Sincera, leale, con il sorriso sempre sulle labbra ma soprattutto una creatura unica. Ti davi da fare per tutti e amavi la tua cara famiglia che era al centro del tuo mondo. Eri diventata una brava estetista e sognavi di poter girare il mondo. Queste non sono frasi di circostanza. Sono sicura che tu ora sia in paradiso».

Anche la comunità cingalese, non appena appresa la notizia si è stretta alla famiglia in questi giorni di dolore: «Vogliamo fare le nostre più sentite condoglianze a tutti i suoi familiari, Sharani era una leonessa. La notizia che improvvisamente è mancata per un malore è stata molto straziante».

Una amica di famiglia la descrive come una giovane speciale, come pochi se ne possono incontrare ai giorni nostri. Molto legata alla sua famiglia, si prodigava per cambiare il destino che le era toccato in sorte. Voleva studiare per emanciparsi e ottenere tutto il meglio che la vita poteva riservarle.

Nessun grillo per la testa, sapeva che non poteva permettersi di prendere le decisioni sbagliate. Invece il destino si è rivelato crudele. Senza preavviso, un’infezione ha preso possesso del suo corpo, fino a toglierle la sua giovane vita. In soli tre mesi Sherani è scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile.

I funerali si svolgeranno sabato 22 alle 10 al duomo di Cavarzere.