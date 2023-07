Mestre, controlli a tappeto in via Piave, 123 persone identificate, arresti ed espulsioni

Controlli a tappeto su via Piave venerdì sera, intensificati i controlli dopo le segnalazioni degli abitanti e sulla scorta degli ultimi episodi di violenza in città.

In campo polizia di Stato, carabinieri di Mestre e polizia locale: i servizi interforze si sono concentrati nelle aree di Mestre maggiormente interessate da episodi di natura delinquenziale e da degrado urbano.

Nel dettaglio: sono 123 le persone identificate, di cui 16 cittadini stranieri; 45 veicoli e 3 esercizi pubblici controllati; 1 violazione amministrativa per commercio ambulante abusivo e 1 per consumo personale di sostanza stupefacenti; e ancora 1 cittadino straniero indagato per violazione di divieto di accesso in determinati luogo; 1 cittadino straniero arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.