Maltempo in Riviera e Miranese, il bilancio dei sindaci: «Danni per oltre 50 milioni»

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha firmato lo stato di emergenza anche per i comuni della Città metropolitana colpiti dalla tempesta di mercoledì sera. «Ringrazio Zaia», commenta il sindaco Luigi Brugnaro, «che ha accolto la nostra richiesta. Dobbiamo lavorare insieme per la sicurezza del territorio, a partire dalla pulizia degli invasi».

Il bilancio

E intanto potrebbero superare i 50 milioni di euro, stando alle prime stime dei Comuni interessati, i danni causati dal maltempo che mercoledì sera ha investito con una mitragliata di grandine e forti raffiche di vento Dolo, Pianiga, Fossò, Fiesso d’Artico, Camponogara, Campagna Lupia Vigonovo e Stra in Riviera del Brenta e soprattutto Santa Maria di Sala nel Miranese.

Le stime, ancora provvisorie, arrivano dalle segnalazioni che sono state fatte in questi ultimi due giorni agli uffici degli enti pubblici. Stime che tengono conto sia dei danni alle strutture pubbliche (scuole, parchi, illuminazione, municipi, stadi e strade) che di quelli alle abitazioni private e alle migliaia di auto danneggiate dalla grandine, con chicchi in alcuni casi grandi come palline da golf e da tennis.

Alcuni sindaci come quello di Pianiga e Dolo 8 anni fa dovettero affrontare il disastroso passaggio provocato dal tornado. In questo caso i danni sono meno evidenti ma molto più diffusi: chiunque aveva una un’auto in strada deve fare i conti con i danni alla carrozzeria.

Il caso di Dolo

Solo a Dolo, il comune più popoloso, si stimano danni per quasi 10 milioni di euro. «La situazione che ci troviamo davanti», dice il sindaco Gianluigi Naletto, «non è quella del tornado che affrontai all’epoca come vicesindaco dell’allora compianto sindaco Alberto Polo, ma non è per questo meno grave. Se quella volta i danni erano devastanti e circoscritti, stavolta solo diffusi in modo capillare in tutto il territorio. L’appello che come sindaco mi sento di fare è rivolto alla Regione e al Governo. Diano subito una risposta concreta in termini di aiuto al territorio e facciamo arrivare i fondi per i risarcimenti in tempi rapidi».

Gli altri Comuni

A Pianiga si stimano danni per 5 milioni di euro e così nei comuni di Stra, Fiesso e Fossò. Altri 4 a Vigonovo.

A Camponogara e Campagna Lupia e Santa Maria di Sala i danni ammontano a quelli stimati in paesi della dimensione di Pianiga, con la differenza che a pesare in questo caso nei 2 Comuni rivieraschi è anche il comparto agricolo.

«Un vero e proprio disastro», commenta il vicesindaco di Fossò Susanna Calore, «centinaia di persone ci hanno chiamato per danni alle auto e ai tetti di case e condomìni. A Fossò rispetto agli altri Comuni purtroppo si registrano numerosi danni alle aziende in zona industriale dove sono stati scoperchiati tetti, sono state distrutte serre agricole. I cittadini da mercoledì sera continuano a chiamare, e vogliono risposte». La situazione è pesante anche a Stra dove sono state danneggiate tutte le scuole, il distretto sanitario nella frazione di San Pietro, la vecchia sede del municipio, il campo da calcio, la piscina.

Anziana fatta evacuare

«Una donna anziana», dice la sindaca Caterina Cacciavillani, «è stata evacuata a causa delle infiltrazioni d’acqua che provenivano dal tetto danneggiato. Ora è da parenti». «In area industriale a Galta», dice il sindaco di Vigonovo Andrea Martello, «un imprenditore si è trovato con il tetto dell’azienda scoperchiato e 7 mezzi fra furgoni ed auto fuori uso per colpa della grandine che ha distrutto i vetri».

Le richieste danni dei cittadini

«Da tre giorni siamo subissati da telefonate dei cittadini», racconta ancora il sindaco di Campagna Lupia, Alberto Natin, «che ci chiedono come fare per ottenere rimborsi per i danni».

I Comuni invitano i cittadini a conservare tutta la documentazione fotografica, i preventivi di spesa, le fatture. I Comuni consigliano anche di far inserire, nei preventivi e nelle fatture, “Intervento danni derivati da eccezionale evento meteorologico del 19/7/ 2023”.