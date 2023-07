Esodo estivo e rischio incidenti, il Prefetto di Venezia convoca le società di gestione autostradale

Allarme traffico, il Prefetto riunisce le società di concessione autostradali e le forze dell’ordine. In considerazione delle criticità che si possono prospettare con l’aumento del traffico durante l’esodo estivo nel territorio metropolitano di Venezia, nell’ambito delle attività di prevenzione, venerdì 21 luglio il prefetto Michele di Bari ha riunito il Comitato operativo di viabilità, le forze dell’ordine, le Società concessionarie e gli Enti responsabili delle principali arterie stradali e delle autostrade.

Lo scopo dell’incontro è stato quello di «fare il punto sull’assetto organizzativo complessivo predisposto per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali connesse alla viabilità e per assicurare l’assistenza in caso di incidenti, eventi calamitosi, climatici e congestione del traffico veicolare».

Obiettivo: fare il punto sulle linee operative attraverso le quali si muoveranno i principali attori della sicurezza stradale a tutela delle famiglie che affolleranno le nostre strade per raggiungere le località turistiche.

«Nell’ambito dell’incontro» spiega la Prefettura di Venezia «è emerso che un vero e proprio lavoro di squadra, corroborato da una rodata collaborazione, e assicurato, nella circostanza, da Polizia stradale, nella declinazione anche più ampia dei Compartimenti regionali di Padova e Udine sull’intera rete autostradale, Polizie locali ed Enti responsabili che hanno garantito una organizzazione dedicata con approntamento di squadre di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidenti e l’impiego di un nutrito numero di ausiliari per la fluidificazione della circolazione anche tramite reindirizzamento del traffico verso direttrici che consentono di bypassare i nodi stradali».

L’incontro è stato particolarmente proficuo perché ha consentito di ripercorrere, una volta di più, le linee operative attraverso le quali si muoveranno i principali attori della sicurezza stradale a tutela delle famiglie che affolleranno le nostre strade per raggiungere le località turistiche.