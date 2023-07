Altobello e Nave 1 a Mestre: arriva il servizio di vigilanza privata per il quartiere

Alla Nave 1 di Altobello arriva il servizio di vigilanza. Una guardia giurata che, dal primo agosto alla fine di ottobre, percorrerà androni, corridoi, vani scale, collegamenti interni e si spingerà anche all’esterno controllando parcheggi, aree verdi, marciapiedi e percorsi pedonali. Su questi spazi ci sarà l’occhio vigile di personale in divisa e con tesserino di riconoscimento, in grado di accertare che non si aggirino sconosciuti malintenzionati e non si creino situazioni anomale sotto il profilo della sicurezza o della civile convivenza.

Tre volte al giorno, di giorno e di notte, gli addetti di una ditta specializzata percorreranno gli spazi comuni interni ed esterni per scoraggiare – ed eventualmente segnalare – la presenza di persone estranee. Ad annunciare l’arrivo della guardia giurata è il presidente dell’Ater, proprietario dell’immobile.

«In questo modo l’Ater di Venezia si impegna per offrire un’estate più sicura agli inquilini della ‘Nave 1’ e a tutti i residenti ad Altobello», dice Fabio Nordio, che aggiunge: «Questa iniziativa ne replica una simile sperimentata con successo negli anni scorsi e integra il potenziale dissuasivo rappresentato dalle telecamere esterne da tempo in funzione nell’area della Nave 1. L’Ater cerca di qualificare maggiormente la propria presenza: contiamo anche nella collaborazione degli inquilini e dei residenti per un quartiere più vivibile e un’estate più tranquilla».

Un servizio di vigilanza che servirà anche a scoraggiare eventuali occupazione abusive in un’area dove ci sono decine di appartamenti vuoti, quasi tutti sigillati e chiusi con le ringhiere. Il servizio di vigilanza era stato sperimentato vari anni fa. Più recentemente il gruppo delle mamme coraggio - quelle che tengono sotto controllo il quartiere - aveva chiesto maggiori interventi per la sicurezza.

Dice Lorenzo Visentin, storico rappresentante dei residenti del quartiere Altobello: «Mi sembra un’iniziativa giusta anche perché il quartiere, come tutta Mestre, soffre di problemi di aggressioni, piccole rapine e spaccio. E poi ad Altobello la popolazione è molto anziana e soprattutto di sera ha paura ad uscire di casa. Va detto anche che con il presidio, giusto, di via Piave molti dei problemi, compreso lo spaccio di droga, si sono spostati in questa zona di Mestre. La vigilanza può funzionare come deterrente. Speriamo che sia così».

Da tempo si discute anche dell’abbattimento della nave. «Io sono d’accordo», aggiunge Visentin, «a patto che ai residenti vengano assegnate gli appartamenti vuoti che sono in via Bissolati, in via Turati o in campo dei Sassi».