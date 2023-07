Enoteca Vino Vero, a Venezia appello con 800 firme anti-chiusura

Oltre 800 firme raccolte in poche ore. Sull’onda dello slogan “una città che chiude alle 23 non è più una città», in tantissimi hanno risposto all’appello lanciato via social, via mail, e anche con il classico ma sempre valido passaparola, dai titolare del Vino Vero, l’enoteca di vini naturali con oltre mille etichette in Fondamenta de la Misericordia alla quale il Tribunale ha imposto la chiusura anticipata alle 23.

«Vino Vero non è un bar qualsiasi; è un luogo dove si fa cultura», spiega Mara Sartore, socio di maggioranza insieme a Matteo Bartoli, «non facciamo spritz, non prendiamo gruppi di turisti. Invece abbiamo produttori di vino che arrivano da tutto il mondo e ogni tre mesi ospitiamo un giovane artista nelle nostre vetrine».

Ciononostante, il locale è stato obbligato dal giudice a chiudere alle 23, un’ora prima del solito e, nelle sere di venerdì e sabato, due ore prima del consueto orario. Il malumore, forse anche un senso di delusione per aver investito tanto nel locale, aperto nel 2013, hanno spinto i titolari ad essere propositivi.

Così, mercoledì mattina, è partita una petizione rivolta a tutti, veneziani, e foresti, intenditori di vini ma anche astemi, giovani e meno giovani, con l’obiettivo di portare l’attenzione non solo e non tanto sul singolo caso, ma sul discorso più generale di una città che, soprattutto nei mesi invernale, la sera offre ben poco.

«Firma anche tu affinché Venezia non diventi solo il museo più grande al mondo, con orari di apertura e chiusura, dove le persone non hanno più il diritto e la libertà di vivere. Questa tendenza non riguarda solo Venezia, ma tutti i centri storici delle città italiane» si legge nella petizione che ieri a metà pomeriggio aveva superato le 800 firme.

«Le attività antropiche connesse al locale Vino Vero superano la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose» recitava invece l’ordinanza del giudice che, qualche settimana fa, ha imposto a Vino Vero la chiusura anticipata «già quando ci sono due avventori seduti al tavolo, mentre quando gli avventori del locale sono quattro le emissioni acustiche superano la soglia della normale tollerabilità». Per il titolari si tratta di «un enorme paradosso»: se solo due persone sedute al tavolo che bevono un bicchiere di vino sono un problema, allora l’attività qualsiasi locale o ristorante attivo dopo le 23 a Venezia diventa illegale.