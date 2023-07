Operaio morto cadendo da un traliccio: indagato il datore di lavoro

Iscritto nel registro degli indagati il titolare dell'azienda per cui lavorava Sami Macukulli, il 22enne residente in via del Quadrante a Caorle precipitato da un traliccio di Terna, per la rottura del cavo. Il reato ipotizzato è omicidio colposo.

Il fatto era accaduto a Castegnato in provincia di Brescia. Sami, che stava per sposarsi e trasferirsi con la futura moglie a Porto Santa Margherita, lavorava per conto della Coget Impianti Srl di Corteno Golgi, paese da cui proviene il datore di lavoro e amministratore unico dell'azienda, il 65enne M.S..

Il Pm titolare del relativo procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, Lisa Saccaro, ha nel frattempo acquisito i rapporti dei tecnici dello Psal, il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro lombardo, dell’Ats, l’Agenzia Tutela della Salute della Regione Lombardia, oltre che dei carabinieri di Chiari. E ora, con avviso datato 19 luglio, il magistrato inquirente ha disposto un accertamento tecnico ad hoc finalizzato ad accertare la dinamica dell’infortunio e quindi tutte le responsabilità, con particolare riferimento alle condizioni (tipo di materiale, tenuta, idoneità, eccetera) della catena di sicurezza che reggeva il lavoratore e la cui inopinata rottura, come detto, ne ha causato la caduta nel vuoto, senza scampo: il giovane nel suo volo fatale ha colpito una recinzione esterna ricadendo nel cortile di un’azienda sottostante, è deceduto praticamente sul colpo.

Il provvedimento è stato accolto con particolare favore dai congiunti della vittima dell’ennesima, evitabile morte bianca, i quali non riescono a capacitarsi di come il cavo a cui era assicurato il loro caro si sia potuto spezzare e che, per ottenere verità e giustizia, attraverso l’Area Manager Veneto Riccardo Vizzi, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e all’avvocato Davide Ferraretto, del foro di Padova.

Il Sostituto Procuratore affiderà l’incarico lunedì 24 luglio 2023, alle ore 15, negli uffici della Procura bresciana, a due consulenti tecnici, gli ingegneri Francesco Pavan e Giorgio Giacometti: alle operazioni peritali parteciperà, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche l’ingegner Alberto Mariani messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A. Dai risultati della perizia, che sarà depositata nei prossimi mesi, la famiglia di Sami si aspetta le prime risposte.