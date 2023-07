Sistema l’antenna e cade dal tetto. Docente dell’Ipsia muore dopo tre giorni di agonia

Ora Roberto Gorgato è deceduto anche per la burocrazia. Dopo la morte cerebrale di mercoledì pomeriggio, arriva la comunicazione ufficiale del decesso del 60enne, caduto dal tetto di una casa in via delle Canne Viole lunedì mattina. È mancato, dopo due giorni e mezzo di agonia, all’ospedale dell’Angelo di Mestre. In queste ore la famiglia – in particolare le sorelle e i fratelli – si è stretta attorno al padre Ardesio, nell’abitazione di via Fornace 35 a Pradipozzo, luogo da cui il professore era originario (attualmente abitava nell’altra frazione, la vicina Summaga).

Dopo l’iniziale sopralluogo dei carabinieri, continuano le indagini dello Spisal. Si presume, come riferiscono le persone vicine all’insegnante, che la caduta sia stata provocata da un malore. Salito sul tetto attraverso una scala a pioli, Roberto Gorgato è precipitato malamente a terra, sbattendo il capo. Fin dai primi soccorsi, da parte degli infermieri e del medico del pronto soccorso di Portogruaro, si era capito che le speranze per l’uomo erano poche.

Gorgato era salito sul tetto per aiutare una famiglia di sua conoscenza che in seguito al maltempo non riusciva più a vedere i canali televisivi. Quella di antennista non era la sua principale professione e gli agenti Spisal vogliono ora capire se gli accorgimenti adoperati dal 60enne fossero i più idonei.

La notizia della morte di Gorgato a Pradipozzo era cominciata a circolare ancora prima della dichiarazione di morte cerebrale. Tuttavia, i concittadini dell’insegnante sono rimasti addolorati dalla sua scomparsa.

Mercoledì sera il parroco di Pradipozzo aveva pregato per lui durante la messa feriale, due ore prima che venissero staccate le macchine. Venerdì 20 luglio alle 18 si celebrerà un’altra funzione religiosa, in memoria del professore mancato tragicamente. Prenderanno parte i colleghi e gli studenti dell’Ipsia monsignor D’Alessi, i familiari e quanti lo conoscevano. Il 60enne viene ricordato come un uomo dal un carattere affabile, un docente molto stimato e un sostenitore da anni dell’Aido.

«Ci lascia una persona generosa e per bene, capace di legare con colleghi e studenti» ha commentato Anna Maria Zago, dirigente scolastica dell’Ipsia D’Alessi e dell’Itis Leonardo da Vinci. L’uomo oltre, al padre, lascia nel dolore le sorelle Laura, Daniela e Paola, e i fratelli Michele, Andrea e Luca; e i due figli Giulia e Paolo.