Nuova ondata di maltempo nel Veneziano: alberi abbattuti dal vento

Seconda ondata di maltempo nel Veneziano nella giornata di oggi, 21 luglio. Fortunatamente, in base alle prime indicazioni, i danni sono più contenuti rispetto a quanto capitato mercoledì notte con la grandinata che ha provocato pesanti danneggiamenti ad automobili e abitazioni tra la Rivera, Chioggia e Pellestrina.

Sta di fatto che anche nella giornata odierna, il forte acquazzone che si è riversato in provincia è stato accompagnato da violente raffiche di vento che hanno portato all’abbattimento di numerosi alberi. Ad essere maggiormente coinvolte sono state le città di San Donà, Jesolo, Mestre e Marghera.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. Le situazioni di maggior gravità, come detto, hanno interessato il litorale ma anche l’entroterra.

Alberi abbattuti a Mestre, in via Piave. A Cavallino-Treporti per forte vento una vettura sul ponte del Sile ha perso la roulotte che stava trainando che è finita contro i jersey che delimitano la pista ciclopedonale. Tutta la provinciale Fausta si è coperta di rami dei pini posizionati lungo l'arteria del litorale.

Grandine anche a Venezia, dove però non si sono riscontrate grandi criticità.