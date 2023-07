Auto in processione dal carrozziere dopo il maltempo nel Veneziano: danni per oltre 3 milioni

«In 20 anni di attività non avevo mai visto nulla del genere». Il maltempo, che mercoledì sera ha colpito Riviera e Miranese, ha creato situazioni senza precedenti. Oltre ai danni alle abitazioni e ai disagi alla viabilità a causa della caduta di alberi sulle strade, ad essere più colpite sono state le auto.

Danni difficili da quantificare con precisione, ma si stima che la cifra che gli utenti dovranno sborsare possa tranquillamente superare i tre milioni di euro. «Siamo solo all’inizio», dice Mirko Antonello, presidente delle Carrozzerie Cna del Veneziano, «perché nella prima giornata arrivano in carrozzeria soprattutto coloro che hanno sottoscritto una polizza cristalli o contro la grandine. Sono circa il 90% di coloro che si sono presentati nella prima giornata, e di solito sono i più spaventati. Man mano arriveranno anche tutti gli altri».

La carrozzeria di Mirko Antonello si trova a Mirano, zona appena lambita dal maltempo. «Nonostante questo», spiega, «nella sola mattinata di ieri sono arrivati da noi 60 utenti che provenivano dai paesi limitrofi. Dal 2004, non ho memoria di danni così rilevanti per un singolo evento atmosferico. Quasi tutti i clienti che si sono presentati avevano i finestrini sfondati e vi sono automobilisti che, per ripristinare il loro mezzo, dovranno spendere anche 5 o 10 mila euro. Nel complesso, per completare tutti i lavori, si dovrà attendere fino alla fine del 2024».

Si pensi che il costo per la sola sostituzione di un lunotto o di un parabrezza può variare dai 500 ai 1.100 euro: cifra destinata però a salire per le auto di lusso. Non è solo un problema legato ai pezzi di ricambio difficili da reperire, ma soprattutto ai complicati tipi d’intervento che si dovranno affrontare. «La grandine era grossa come delle palline da tennis», continua Antonello, «ed è caduta a fortissima velocità. Senza pensare a rami o detriti che le hanno colpite, a causa del forte vento. Per questo motivo molte auto hanno registrato danni pesanti, con pezzi della carrozzeria che normalmente sono difficili da piegare. Questi interventi richiedono interventi delicati, di precisione. Con il maltempo che aveva interessato il territorio di Treviso nelle scorse settimane, molte carrozzerie avevano coperto i loro appuntamenti già per i mesi di settembre e ottobre. Ora i tempi d’attesa saranno inevitabilmente più lunghi. Ci sono colleghi che stanno già rifiutando di prendere nuovi appuntamenti, specie nelle aree colpite maggiormente dal maltempo».

Cosa devono fare coloro che hanno subito un danno? «Prima di tutto non devono farsi prendere dal panico», suggerisce Antonello, «ma contattare le carrozzerie per ripristinare anzitutto fari, specchi e aprire il sinistro tramite la propria assicurazione. Fatto questo, l’utente dovrà andare dal suo carrozziere di fiducia e sapere che dovrà avere molta pazienza. L’importante è ripristinare l’impianto d’illuminazione, gli specchi e i finestrini. Le ammaccature possono dare fastidio a livello estetico, ma per far tornare l’auto al suo stato iniziale bisognerà mettersi il cuore in pace e aspettare».

Già da ieri i centralini di Carglass (azienda leader nella riparazione e sostituzione dei vetri d’auto) sono stati letteralmente presi d’assalto, per cui telefonicamente una voce guidata invita gli utenti a prendere appuntamento tramite l’apposita piattaforma online. «Nelle ultime settimane avevamo registrato molto traffico telefonico dall’area di Treviso e Padova», dicono dall’ufficio marketing dell’azienda, «cosa che ora riguarda anche la provincia veneziana dopo quanto accaduto mercoledì sera».