Jesolo, un fine settimana a tutta musica tra concerti e appuntamenti live

Cultura, spettacoli e musica nel fine settimana al lido di Jesolo. Da sabato sera alla caffetteria e pasticceria Cala Luna in piazza Drago Gianfranco Ambrosin lancia una serie di appuntamenti serali tra arte e cultura.

Si parte con l'aperitivo "Jes Angeles", vernissage di Maurizio Paccagnella, ospite il maestro Antonio Di Franco da Cortina d'Ampezzo. Prossima serata il 29 luglio.

Il Bellevue Resort, hotel di lusso nella Pineta di Jesolo, completamente rinnovato, ospita una mostra dal titolo "Connections" di opere selezionate dallo scultore Carlo Pecorelli, con la curatela di Nicoletta Farina.

Immerse nei venticinque mila metri quadri di verde, le sculture monumentali in acciaio corten sembrano abitare da sempre questi spazi, quasi come piante di un altro mondo che si sono adattate ad un nuovo ambiente, in cui l’Arte si accorda con la Natura invitando gli ospiti a entrare in uno spazio meditativo unico nel suo genere.

Sempre sabato sera musica e doppio concerto metal al Sunnyacfè, nuovo locale giovane nel piazzale del Laguna Shopping alle porte del lido. Si esibiscono gi Shadow from Solaris e i Once in a While per una serata all'insegna della musica metallica che torna a Jesolo dal vivo.

La notte continua poi nelle discoteche e discobar del lido, tra Vanilla, King's e Hierbas, Muretto, poi Marina, Capannina beach e altri locali della notte jesolana.