Ritrovato un cadavere nelle acque dell’Adige a Chioggia: mistero sull’identità

Macabra scoperta attorno a mezzogiorno sulle sponde del fiume Adige, poche centinaia di metri prima delle foci.

Il corpo di una persona non ancora identificata è affiorato dalle acque del fiume ed è stato quindi recuperato dai vigili del fuoco.

La segnalazione della presenza del cadavere in acqua è partita da alcuni operai che stavano falciando l’erba sulla sponda dell’Adige, lungo l’argine sinistro, verso la foce del fiume, non molto distante dalla frazione di Cavanella d’Adige, ultimo avamposto del comune di Chioggia prima di entrare nel territorio comunale di Rosolina.

Gli operai, all’altezza dello sbarramento al cuneo salino, a poche centinaia di metri dal ponte sulla Romea che collega le province di Venezia e Rovigo, mentre stavano lavorando, hanno visto a pelo d’acqua, incastrato tra la vegetazione dell’argine del fiume, un corpo che galleggiava.

Immediatamente hanno fatto intervenire i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chioggia, incaricati dei rilievi per cercare di fare luce sulle cause della morte ed anche sull’identità del cadavere.

I pompieri si sono spinti nel fiume con una barca e con il gruppo sommozzatori per recuperare il corpo senza vita rinvenuto in acqua.

Difficilissimo arrivare ad una identificazione immediata, in quanto nei vestiti non vi era alcun documento, ma soprattutto perché il corpo era talmente in avanzato stato di decomposizione che, addirittura era anche difficoltoso capire se si trattasse di un uomo o di una donna.

Il cadavere, infatti, con ogni probabilità, era in acqua già da parecchio tempo e solamente la corrente del fiume, che diventa impetuosa dopo che si sono scatenati dei temporali, può averlo spinto a valle, addirittura solamente a qualche chilometro dalla foce, da chissà quale località.

I militari stanno lavorando alacremente per cercare di dare un nome ed un volto al corpo ritrovato, cercando magari, attraverso le comunicazioni tra le forze dell'ordine, se vi siano state o meno, nelle città attraversate dall’Adige, segnalazioni di persone scomparse. Il corpo è stato rimosso dall’argine dopo il sopralluogo del medico legale, che ha ispezionato il cadavere prima di consentirne la rimozione.