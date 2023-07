Ceggia, si schianta contro la chiesetta del Settecento dopo aver rubato una Panda

Ruba un’auto e, nel darsi alla fuga, si schianta contro l’oratorio Bragadin a Ceggia, distruggendo i dissuasori in cemento e danneggiando i gradini della storica chiesetta di fine Settecento. È accaduto martedì sera, intorno alle 22.30.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore del furto e dei danneggiamenti. Stando a una prima ricostruzione, una persona ha rubato un’auto, una Fiat Panda, parcheggiata nelle vicinanze dell’oratorio. Quindi, non è chiaro se in stato di alterazione, il soggetto si è dato alla fuga, scappando a tutta velocità a bordo della Panda. Per fortuna, nella sua corsa non ha travolto i passanti.

Ma, giunto all’altezza dell’oratorio Bragadin, si è schiantato contro i dissuasori in cemento posti dal Comune a delimitare il sagrato della chiesetta. Uno schianto con tutta evidenza ad alta velocità, visto che nell’impatto i dissuasori sono andati in frantumi.

A causa della violenza dell’urto, inoltre, i blocchi di cemento sono stati scaraventati, come schegge impazzite, contro la facciata dell’oratorio, danneggiando i gradini del portale. Dopo l’impatto, a quanto si è appreso, il ladro ha lasciato sul posto l’auto distrutta e si è allontanato. Lanciato l’allarme, a Ceggia si sono precipitati i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di San Donà, che hanno avviato le indagini per identificare il soggetto.

Dell’accaduto sono stati informati la polizia locale e l’amministrazione. Tanti ciliensi, affezionati alla chiesetta, hanno espresso il loro sgomento. «Speriamo di riuscire a recuperare, almeno in parte, un risarcimento dei danni», commenta il sindaco Mirko Marin. Oltre al Comune, i danni riguardano anche la parrocchia, proprietaria della chiesetta.