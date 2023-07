Troppi turisti, Amsterdam caccia le navi da crociera dal suo porto per limitare i disagi in città

Troppi turisti che affollano le stradine e i vicoli, soffocando la città; e dunque l'amministrazione comunale di Amsterdam ha vietato le navi da crociera dal centro.

Tra l'altro, le enormi navi da crociera sono considerate troppo inquinanti e non in linea con gli obiettivi di sostenibilità della città; e dunque chiuderà il terminal portuale sul lago IJ, nella zona del lungomare e vicino alla stazione ferroviaria principale di Amsterdam. La mozione è passata a larga maggioranza.

È la nuova misura presa ad Amsterdam per frenare il problema del cosiddetto 'overtourism', il "sovraffollamento turistico" che ricade in maniera negativa non solo sull'esperienza dei turisti ma anche sulla vita di chi abita nei 'paradisi' turistici.

Il tutto proprio nel momento i cui a Venezia tornano le richieste di riportare in centro storico le grandi navi da crociera alle banchine della vecchia stazione marittima, tramite lo scavo profondo in laguna del vecchio canale Vittorio Emanuele.

Il consiglio comunale di Amsterdam ha votato per chiudere il terminal anche per ragioni ambientali. "La crociera inquinante non corrisponde alle ambizioni sostenibili della nostra città", ha spiegato Ilana Rooderkerk, leader del partito di centrodestra D66, che gestisce la città con i socialdemocratici PvdA e gli ambientalisti GroenLinks.

Tra l'altro il passaggio delle navi da crociera non era compatibile neppure con i piani per il nuovo ponte tra lo storico quartiere Sud della città e il quartiere Nord, al centro dei recenti progetti di sviluppo.

Sono oltre 100 le navi da crociera che ogni anno attraccano ad Amsterdam e portano nella 'Venezia del Nord' buona parte degli oltre 20 milioni di turisti che annualmente la visitano. La città cerca da tempo di frenare i comportamenti turbolenti e maleducati dei turisti, per esempio gli addii al celibato, specialmente vicino alla zona a luci rosse dove operano le prostitute.

Tra l'altro, a marzo l'amministrazione comunale ha avviato una campagna pubblicitaria di "scoraggiamento" dei giovani, soprattutto britannici, che arrivano in cerca di alcol e droghe: una campagna intitolata senza mezzi termini "Stay Away" e rivolta alle folle di giovani rumorosi e petulanti che portano disagio alla città senza rimpinguarne le casse.

Amsterdam punta a tenersi al di sotto dei dieci milioni di pernottamenti annui (attualmente sono quasi 20 milioni, erano 5,3 milioni nel 2010). Uno studio del 2021 ha calcolato che le emissioni giornaliere di azoto di una nave da crociera sono le stesse di 31mila camion che guidano in cerchio sulla tangenziale della città. E il turista delle navi da crociera è il classico che arriva con modalità 'mordi e fuggi'.

"Come una specie di piaga delle cavallette, si spostano nel centro della città in un colpo solo, con tutto il fastidio associato: hanno poco tempo per i musei, ma visitano il quartiere a luci rosse", ha scritto il mese scorso Rooderkerk. "L'economia locale non beneficia affatto di queste visite 'mordi e fuggi': il vantaggio è delle compagnie di crociera prevalentemente internazionali".