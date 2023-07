Venezia, al Garage San Marco di piazzale Roma le tariffe sono più salate

Aumentano le tariffe al Garage San Marco di piazzale Roma. Un adeguamento atteso da tempo, spiegano dalla società, e che però ha riguardato solo le tariffe orarie e quelle notturne. Invariata invece la tariffa giornaliera, che resta a 45 euro.

Introdotta ormai da qualche anno, e con un discreto successo, la tariffa oraria resta a 23 euro fino a una permanenza di cinque ore (fino alla settimana scorsa costava venti euro). Per chi parcheggia fino a dieci ore, invece, la tariffa sale a 35 euro (era di 32 euro in precedenza). Dalle 17 di sera fino alle 5 della mattina successiva scatta invece la tariffa serale di 25 euro. Invariate invece gli altri prezzi del garage, compresi i cinque euro per ogni ora successiva alle prime 24 ore e fino alle nove ore successive.

La decisione sull’aumento delle tariffe è stata presa dal consiglio di amministrazione della società che nel maggio 2022 ha previsto un cambio al timone della seconda struttura per l'accoglienza delle auto a piazzale Roma. Uscito di scena Fabio Parancola, arrivato nel 2020, ad oggi il ruolo di presidente e direttore della società è in capo ad Alessandro Turrini.

Invariati invece i costi per gli abbonati mensili dei residenti.

Proprio il posto auto è di sicuro una delle preoccupazioni più forti soprattutto tra quanti - pur lavorando in terraferma - continuano a voler basare la propria vita a Venezia proprio grazie alla possibilità di tenere la macchina tra piazzale Roma, la Marittima e il Tronchetto. In attesa della chiusura del bando pubblico per il garage comunale, nella struttura comunale nei mesi scorsi sono scattati aumenti alla tariffa giornaliera: oggi costa 35 euro, si può ottenere lo sconto di cinque euro a patto di prenotare con un mese d’anticipo. Nessun aumento invece per chi è assegnatario di un posto.