Chiede di andare in bagno e si tuffa in canale: detenuto a Venezia tenta di evadere

Dici fughe dal carcere e pensi subito a film che hanno scritto la storia del cinema, a libri ormai diventati classici, storie di cronaca arcinote. Di fughe dal tribunale di un carcerato in attesa di ascoltare la lettura della sentenza, invece, non se ne sente parlare spesso. Tanto meno quando il tribunale è circondato dall’acqua o - nel caso specifico - dalla laguna.

Eppure è quello che è successo mercoledì mattina, intorno alle nove, alla cittadella della giustizia di piazzale Roma. Udienza della giudice per le indagini preliminari Benedetta Vitolo.

Sul banco degli imputati, un ragazzo di origini rumene, classe 1998, detenuto a Belluno dove deve scontare una pena per alcuni reati e sotto giudizio nel tribunale di Venezia per una rapina commessa in passato in un supermercato di Mestre (per la cronaca, sarà condannato successivamente a tre anni e quattro mesi).

Aveva chiesto lui per primo, insieme al suo avvocato difensore, di presenziare all’udienza. Facoltà, questa, consentita dal codice di procedura penale che ammette la rimozione delle manette quando si è in presenza di un giudice.

Ad un certo punto però, prima della lettura del dispositivo, l’uomo chiede di andare in bagno. Permesso acconsentito. Peccato che, dopo aver eluso la sorveglianza, si allontana fino a raggiungere una porta che dà accesso all’esterno del tribunale. Per la precisione, ad un piccolo canale secondario da dove solitamente entrano le barche delle forze dell’ordine e della polizia penitenziaria.

Nel frattempo però, il dispositivo di sicurezza è già scattato. E sulle sue tracce si sono già messi gli agenti della polizia penitenziaria e i carabinieri in servizio in tribunale. Così, il venticinquenne si trova in un cul de sac in piena regola.

È a quel punto che decide di buttarsi in acqua utilizzando il molo in legno e metallo. Subito però si rende conto che l’ingresso del canale è letteralmente sbarrato da un cancello metallico, aperto dalla sicurezza privata in servizio al tribunale in caso di necessità. E così, mentre nel frattempo gli agenti che si sono buttati in acqua inseguendolo gli sono alle calcagna, il detenuto decide di nuotare nella direzione opposta all’ingresso del canale. Verso cioè il muro di mattoni. Un vicolo cieco che infatti non gli lascia scampo. Per lui, oltre alla condanna a tre anni e quattro mesi per la rapina compiuta a Mestre, è scattata anche l’accusa di tentata evasione. Un episodio che era sulla bocca di tutti in tribunale.

E che però, come sottolinea il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, solleva ancora una volta la carenza di personale e la situazione di insicurezza in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria.

«Il detenuto pur di riuscire nel suo intento», attacca Giovanni Vona, segretario nazionale per il Triveneto del Sappe, «non si è fatto nessun problema e si è tuffato nel canale. I colleghi della Polizia Penitenziaria, pur essendo numericamente sotto scorta, non si sono fatti scrupoli e si sono buttati anch'essi nel canale riuscendo a catturare l'evaso. Scena da film di trama hollywoodiana, ma per fortuna l’uomo è stato bloccato.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, denuncia invece «una volta di più le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano quotidianamente le unità di Polizia Penitenziaria in servizio nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei penitenziari: agenti che sono sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio».