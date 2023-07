Incursione di vandali all’istituto Pascoli di Portogruaro: danni ingenti alle aule

Sfregio al mondo della scuola: grave intrusione l’altra notte all’istituto Giovanni Pascoli, la scuola media del centro storico di Portogruaro. Ignoti vandali sono penetrati nella struttura, che peraltro è sottoposta a lavori, e hanno semidistrutto alcune aule del piano di sopra, provocando gravi danneggiamenti e la rottura di alcune lavagnette Lim, a uso didattico. I danni ammontano ad almeno 10 mila euro e sul posto sono dovuti intervenire, pur nel pieno delle vacanze scolastiche, uomini e donne del personale non docente, tra bidelli e impiegati.

È stata chiamata la Polizia. Avviate le prime indagini. Erano trascorse da poco le 7.30, quando al centralino del Commissariato di Ps di via Cimetta a Portogruaro sono giunte le prime chiamate che parlavano di un’intrusione notturna all’interno dell’istituto scolastico, che dà anche il nome al Comprensivo.

In via Valle qualcuno è penetrato scavalcando la ringhiera, in piena notte, approfittando del buio. È possibile che i vandali abbiano scavalcato le protezioni dal lato di via Bertolini, cioè dallo stesso lato in cui la scuola è sottoposta a lavori di dipintura. Una volta raggiunto l’androne, hanno distrutto una porta che dava sul cortile. All’interno della scuola si sono diretti sulle aule al piano superiore.

Hanno vandalizzato le aule, imbrattando i muri e hanno poi spaccato diverse lavagnette Lim, che sono costose e servono per dare la possibilità agli studenti di eseguire ricerche attraverso l’informatica. Subito è stata contattata la dirigente, mentre sul posto, assieme ai bidelli e agli impiegati, arrivavano gli agenti delle volanti di polizia. È intervenuta anche la Polizia scientifica, per eseguire i rilievi fotografici.

È stata individuata una telecamera, ma oltre al danno c’è pure la beffa: quel sistema di videosorveglianza non ha ripreso nulla. È stato subito informato della vicenda il commissario comunale Iginio Olita.

Le indagini al momento hanno preso una piega precisa. Intanto la Polizia chiederà i registri degli studenti. Al momento non ci sono testimoni.