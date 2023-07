Museo delle perle la fabbrica Suv di Venezia rivive in una sala

È stata per 80 anni un punto di riferimento per la città dando lustro e lavoro a migliaia di persone. Oggi della fabbrica Scognamiglio Umberto Venezia (Suv) rimangono fiumi di perline e di ricordi che Luisa Conventi ha messo in fila uno dopo l’altro nella mostra allestita nel nuovo spazio Campiello de le Perlere.

La saletta con la storia della ditta che ha chiuso il 31 dicembre 2022 si aggiunge al museo di perle Corte delle Impiraresse, in Calle Priuli vicino alla stazione.

Imprenditrice e vogatrice, ma soprattutto amante dell’universo delle perle, Conventi venerdì alle 18 inaugura un’esposizione piena zeppa di storie, molte in omaggio all’Africa. La prima sala vede protagonista proprio lei, custode di un’eredità di famiglia che risale a inizio Novecento quando il nonno Aurelio De Lorenzi vendeva collane in Lista di Spagna.

Grazie allo zio Antonio De Lorenzi da negozio l’attività diventa bottega dove produrre le perle. Conventi cresce immersa nei racconti di questo materiale affascinante nato da sabbia e fuoco che dà vita a forme meravigliose e non può che continuare la strada di famiglia.

A un certo punto si rende sempre più conto dell’importanza di custodire la storia dell’arte di realizzare le perle, la memoria di tante donne e i segreti delle pietre preziose. Durante la pandemia lavora intensamente per dare vita a questo prezioso spazio dove non solo si racconta la storia delle perle, ma anche quella di chi le realizzava, come Umberto Scognamiglio, partito da Napoli nel dopoguerra in direzione Venezia, dove decise di stare.

Il nipote Salvatore Sito porterà avanti una collezione che annovera pezzi esposti nei musei del mondo e oggi alla ricerca di qualcuno che li ha acquisti. «Quando ho saputo che Salvatore chiudeva ho voluto rendergli omaggio», spiega Conventi. «In questi mesi ho realizzato una nuova stanza dove si potranno scoprire le perle Bucaneve e osservare le perle realizzate in omaggio all’Africa».

La passione di Sito per l’Africa si traduce con la parola riconoscimento. «Per Sito la Serenissima si arricchì vendendo perle agli africani a un altissimo costo» prosegue Conventi. «Per questo molte delle sue creazioni si richiamano a quel continente».

Il museo Corte delle Impiraresse racconta attraverso gli archivi, numerosi video e gli strumenti del mestiere, la storia di chi lavorava il vetro dall’Ottocento ai giorni nostri, con le testimonianze e i racconti di una Venezia che rischia di essere dimenticata.

Appuntamento a venerdì. —