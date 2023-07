Monica, la ricercatrice di Mirano che ha salvato la vita al merluzzo del Baltico

«Con le nostre azioni possiamo migliorare il mondo». Così si è espresso il sindaco di Mirano Tiziano Baggio di fronte alla giovane concittadina, che con la sua straordinaria passione, ha dato lustro alla città e all'Italia. Già, perché Monica Mion, 35 anni, partita da Zianigo, grazie alla pervicacia con cui ha creduto nelle sue passioni, ai genitori e al compagno che l'hanno sempre sostenuta, dal 2014 è approdata in Svezia e i suoi studi hanno permesso di mettere in salvo una specie di pesci in via di estinzione: il merluzzo del Baltico.

Le sue ricerche hanno avuto una eco così rilevante da essere state premiate, lo scorso gennaio, dalla Royal Swedish Academy come miglior tesi di dottorato in ambito ambientale.

Se n'è parlato a Villa XXV aprile a Mirano dove, in una conversazione con l'assessora all'Istruzione Maria Francesca Di Raimondo ha snocciolato le fasi della sua vita personale e del suo percorso accademico, con uno sguardo anche al futuro.

Laurea a Padova in Biologia Marina, collabora con i pescatori di Chioggia presso l'ISPRA e poi, spinta dalla mamma, vince il concorso intitolato a Paolo Brancaccio presso la stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli che la porterà alla prima esperienza di sei mesi in Svezia, a Lysekil presso Uppsala University. Lì si ferma altri due anni, vince un concorso per un dottorato e viene premiata a Bologna da Enzo Maiorca per i suoi studi: «Ho lavorato per quattro anni sul merluzzo del Baltico», racconta Monica, «non si riusciva a dare un parere scientifico sull'età dei pesci, fondamentale per capire lo stato dello stock. Io mi occupo di modelli matematici e con il mio gruppo di lavoro abbiamo capito che andava considerata la lunghezza dei pesci per dare i dati alle istituzioni e prendere una decisione. Così siamo riusciti a chiudere la pesca nel Baltico».

Ora, però, è arrivato il momento di pensare un po' a sé stessa e, con il suo Mattia che aveva nel frattempo lasciato il suo lavoro in Italia per raggiungerla in Svezia .

«Ma a settembre si torna al lavoro», avverte Monica, «stavolta mi occuperò di foche».

«È una meravigliosa storia al femminile», ha chiosato l'assessora Di Raimondo. Al termine dell'incontro il sindaco e la giunta l'hanno premiata con una targa al merito.–