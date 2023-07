Mestre, è morto Ettore Aulisio, colonna portante della memoria storica del territorio

E’ mancato mercoledì sera all’ospedale di dell’Angelo dov’era stato ricoverato il giorno stesso per un malore, Ettore Aulisio, 88 anni, memoria storica del territorio, soprattutto di quello di Carpenedo, Favaro e Campalto, tra i soci fondatori di Terra Antica, militante del Pci ed ex amatissimo direttore didattico delle scuole di Favaro, tra i pionieri del tempo pieno.

Classe 1934, originario della marche trapiantato nel veneziano, lascia la moglie Anna Maria Ferraguti, i tre figli e i nipoti. A ricordarlo Gabriele Scaramuzza, oggi presidente dell’associazione Terra Antica, ma anche suo caro amico cui era molto affezionato

«Giunto a Favaro Veneto con Anna Maria nei primi anni ’80, dopo aver vissuto a Venezia e Carpenedo, Ettore diventa direttore didattico delle scuole elementari, impegnandosi per l’attuazione del tempo pieno, dell’attenzione ai bambini e alle famiglie più bisognose, nella convinzione che la scuola è un’esperienza che riguarda tutti e un veicolo di integrazione e democrazia. Rigoroso nel compito che esercita, ma sempre attento e vicino a chi nel lavoro è vicino a lui. Ettore prima di tutto è un uomo di scuola, tanto che diceva di aver fatto il direttore didattico per potere mantenere la famiglia con i tre figli, ma che il suo mestiere vero era il maestro».

SCUOLA E TEMPO PIENO

Prosegue: «Questa idea della funzione educativa lo conduce a sviluppare l’interesse per la storia locale e dei territori che lo porta, con altri insegnanti e appassionati, a fondare nel 1992 la nostra Associazione culturale, Terra antica. E’ la stagione, quella dei primi anni ’90, di fervore culturale per la terraferma veneziana, per Mestre e i quartieri come Favaro Veneto. Un periodo che conosce il consolidamento dei quartieri prima e la nascita delle municipalità poi, come tratto di un riconoscimento delle identità e della specificità del territorio. Una stagione che Ettore vive da protagonista, con la convinzione che la storia dei territori non è semplice attenzione localistica, ma che la conoscenza delle vicende di un luogo, della sua comunità, sono indispensabili se vuoi vivere il presente».

LA STORIA E IL MUSEO DIFFUSO

Ettore promuove la pubblicazione dei Quaderni di Terra Antica recuperando il materiale dell’archivio storico riguardante l’ex Comune di Favaro Veneto, è autore di numerosissime pubblicazioni senza le quali la conoscenza storica dell’area orientale della terraferma sarebbe caduca.

Si impegna nel progetto di un museo diffuso della città, in cui approfondire e ricostruire le diverse vocazioni del territorio, a partire dalla civiltà contadina, di cui il laboratorio Ferracina a Villaggio Laguna, da lui fortemente voluto, avrebbe dovuto essere un nodo.

Racconta ancora il presidente dell’associazione: «Ettore nel tempo ha sempre sostenuto e promosso la funzione educativa ed aggregante di ogni linguaggio culturale: le rassegne corali dei primi anni duemila sono l’occasione per stringere rapporti di amicizia con le comunità del piceno e della Stiria, che continuano ancora oggi».

Persona squisita, signore d’altri tempi, sempre gentile con tutti, disponibile, preciso e puntuale, con un grande cuore e un’intelligenza multiforme.

LA MILITANZA POLITICA

L’impegno di Ettore si traduce anche nella militanza politica - memore del padre che aveva conosciuto il campo di concentramento a cui era molto legato - e nell’impegno istituzionale e amministrativo, come consigliere comunale della lista PCI-Il ponte negli anni tra il 1989 e il 1993.

RICORDO E COMMOZIONE

Anche in questi ultimi anni in cui le difficoltà di mobilità si erano acuite, Ettore continuava ad essere attivo pubblicando online pillole di storia, riguardanti la sua comunità elettiva, Favaro Veneto, e quella nativa, San Ginesio.

Chiude Scaramuzza ricordandolo con grande affetto: «Ettore è una persona cui è sempre stato impossibile non volere bene, e questo per la sua straordinaria umanità, il suo desiderio di conoscere, la cura e l’attenzione per gli altri, a partire dalla sua famiglia. Mancherà a tutti noi, mancherà a Favaro Veneto e a tutta la città, che perdono una grande persona.

A settembre del 2022 aveva festeggiato con la moglie le nozze di diamante, i 60 anni di matrimonio, traguardo che in pochi, oggi, riescono a tagliare. A maggio aveva compiuto 89 anni.

I funerali si terranno sabato mattina, nella chiesa di San Pietro Apostolo di Favaro.