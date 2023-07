Il maltempo si abbatte ancora sulla provincia di Venezia: danni a Dolo e Santa Maria di Sala

Il maltempo è tornato a flagellare la provincia di Venezia. Se la scorsa settimana la tempesta si è scatenata sul Portogruarese, nella serata di ieri (19 luglio) è toccato all’area tra Santa Maria di Sala e Dolo.

Bufera su Santa Maria di Sala

Forti danni per il maltempo a Santa Maria di Sala nella serata di mercoledì.

Verso le ore 21di mercoledì 19 luglio si è scatenata un'autentica bufera che ha coinvolto sia il capoluogo che le frazioni.

Alberi caduti per il maltempo, vigili del fuoco al lavoro a Fiesso d'Artico

Le maggiori criticità si sono registrate in via Caltana davanti all'asilo, con un albero che ha ostruito la strada metropolitana.

Disagi anche in via Cognaro, con un albero sradicato che si è appoggiato su fili della corrente. Tutta la via è rimasta senza acqua a causa di un danno all'acquedotto.

In via Pioga un albero è caduto in mezzo alla strada, urtato successivamente da un automobilista che fortunatamente è rimasto illeso.

«Sono intervenuto sul posto insieme alla Protezione Civile di Santa Maria di Sala che ha fatto un enorme lavoro», dice l'assessore Daniel Basso, «così come i Vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno gestito il traffico insieme a tanti volontari».

Numerose le segnalazioni di altri alberi caduti a terra, così come sono decine le auto fortemente danneggiate a causa della grandine. Poco dopo la mezzanotte la situazione è tornata alla normalità, ma solo nei prossimi giorni si potranno realmente quantificare i danni registrati in tutto il territorio salese.

Dolo: alberi abbattuti e capannoni scoperchiati

Alberi abbattuti tetti dei capannoni, danni ingenti alle colture. E’ questo il primo bilancio della tempesta con grandine che si è abbattuta sulla Riviera del Brenta mercoledì sera dalle 21.30 alle 22.

Una mezz’ora in cui il maltempo ha colpito i comuni di Mirano, Campagna Lupia, Fossò, Dolo, Stra, Vigonovo e Fiesso.

«La situazione - spiega il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto - è pesante.

Abbiamo lavorato per tutta la notte per rendere praticabili strade e con la protezione civile aiutare i cittadini in difficoltà».

Fiesso, danni alle abitazioni

A Fiesso danni alle abitazioni e alle scuole con alberi caduti sulla regionale 11 Brentana . «Registriamo - spiega il sindaco di Fiesso Marco Comitato _ danni ingenti ad infissi nelle scuole alle pensiline dei bus danni anche ai tetti delle abitazioni e alle colture siamo sicuri che rientriamo nei danni collegati a fondi per la calamita . Danni a centinaia di auto a causa della grandine».

Situazione ancora più pesante a Camponogara . «IL paese - dice il sindaco Antonio Fusato è stato investito da un evento disastroso. Migliaia di tetti delle abitazioni sono state colpiti dalla grandine con danni ingenti a causa di grandine grossissima.Sono stati scoperchiati tetti di diversi capannoni in zona industriale».

Le auto danneggiate sono state a Camponogara migliaia . Grave la situazione anche a Campagna Lupia . Qui diverse strade sono rimaste interrotte fino a notte fonda per la caduta di alberi .Anche qui danni a auto e tetti e sono cadute impalcature da cantieri in corso.