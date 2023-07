Tubatura rotta in tre punti. Migliaia tra residenti e turisti senza acqua a Porto Santa Margherita

Migliaia di persone senz’acqua a Porto Santa Margherita. Un danno non da poco martedì 18 luglio, in piena stagione. Emergenza grave quasi al termine di una giornata da caldo africano, allentato solo in serata con il vento dei temporali che hanno duramente colpito l’alto Veneto e il Friuli.

Si è rotta in tre punti una tubatura in viale Lepanto, una delle strade più importanti di tutto il territorio della Marina di Caorle. L’inconveniente a metà pomeriggio quando molti dovevano rientrare dalla spiaggia. In particolare si è verificato un allagamento che per fortuna non ha riguardato case e appartamenti circostanti. C’è mancato poco. I vigili del fuoco sono stati allertati e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i tecnici del consorzio acquedotto Asi. È stato difficile individuare le cause: si ipotizza la vetustà della tubazione interessata, ma non è detto.

L’episodio ha gettato nello sconforto molte persone, in un’estate caratterizzata da diversi disagi. «Certamente questo è un evento imprevedibile e i disagi hanno coinvolto per gran parte viale Lepanto - ha raccontato Lauro Catto, il presidente dell’Associazione Proprietari di Porto Santa Margherita, - in molti hanno manifestato il loro disappunto». Un fatto simile accadde nel 2022, ma coinvolse i dintorni di viale Venezia.

«Ringrazio tutti coloro che già da subito si sono prodigati per risolvere il problema - conclude Lauro Catto - spero possa andare tutto per il meglio da qui in avanti». Intanto le attività penalizzate chissà quando potranno recuperare gli introiti perduti. Questa va a sommarsi ad altre criticità a Porto Santa Margherita. Prima l’assenza del traghetto Caronte sottoposto a manutenzioni straordinarie e per cui ad oggi non c’è una data sicura del ripristino del servizio che collega sul Livenza le due sponde di Caorle. Poi l’assalto al bancomat in centro con sospensione del servizio di erogazione del denaro, inconveniente già presentatosi la scorsa estate e non bastano gli Atm che fanno pure pagare i prelievi con commissioni più care. Infine, nella notte di ieri a Caorle, attorno alle 2, c’è stato un black out.