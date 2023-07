Tangenti per la Rsa a Santa Maria di Sala. Revocate le misure cautelari a Fragomeni e Zamengo

Inchiesta di Santa Maria di Sala, revocate le misure cautelari degli indagati. La decisione è stata presa ieri dalla giudice Daniela Defazio, dopo l’udienza del giorno precedente in cui sono state avanzate le prime richieste di patteggiamento. La revoca delle misure cautelari – dopo gli arresti per tutti c’era solo l’obbligo di firma – riguarda gli ex sindaco Ugo Zamengo e Nicola Fragomeni, l’architetto Marcello Carraro, il responsabile dell’ufficio tecnico di Santa Maria di Sala, Carlo Pajaro. Obbligo revocato anche per gli imprenditori Mauro Cazzaro (Trebaseleghe) e Battista Camporese (Borgoricco). Tutti liberi quindi in attesa di definire le loro posizioni giudiziarie.

Che cosa potrà accadere lo si è visto lunedì. Gli ex sindaci Fragomeni, difeso dall’avvocato Renzo Fogliata, e Zamengo vanno verso il patteggiamento. Lo stesso vale per Pajaro, per il quale c’è già l’accordo tra la Procura e avvocati.

La difesa dell’architetto Carraro (avvocato Graziano Stocco) sta invece ancora decidendo se procedere al giudizio abbreviato o tentare la strada del patteggiamento. Rinviata a settembre l’udienza che dovrà stabilire il prosieguo del procedimento per associazione per delinquere, corruzione, concussione, abuso d’ufficio: soldi in cambio di cambi d’uso di terreni da agricolo ad edificabile.

Ma anche presunti favori nel mercato delle mascherine sanitarie nei primi mesi dell’emergenza Covid. Sono 13 gli indagati (a vario titolo) dell’inchiesta “tangenti a Santa Maria di Sala”, per i quali la pubblico ministero Federica Baccaglini ha chiesto il rinvio a giudizio. La Procura parte dall’accusa di associazione per delinquere mossa agli ex sindaci, al direttore Pajaro e all’architetto Carraro.

L’indagine è partita dal coraggio di un architetto di non sborsare i soldi richiesti, che ha registrato le richieste arrivate dagli ex sindaci che chiedevano 100 mila euro in black per dare il sostanziale via libera all’operazione. Sempre a settembre ci sarà la decisione sulle richieste di costituzione di parte civile, compresa quella presentata dal Comune.