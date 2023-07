Ex avvocato trovato senza vita in casa a Venezia. Aveva ferite sul corpo

L’ex avvocato Nicola Zamattio è stato trovato senza vita nel suo appartamento in calle Pugliese, sestiere Santa Croce. Sulle cause della morte, però, resta il mistero. Sul corpo dell’uomo, 54 anni, i sanitari del Suem intervenuti sul posto insieme ai carabinieri hanno trovato alcune ferite. Si tratterebbe di escoriazioni e lividi. Escluso comunque, a detta degli inquirenti, il coinvolgimento di terze persone nella morte dell’uomo.

La tragica scoperta risale a domenica sera, quando i familiari dell’uomo, ex avvocato di professione, hanno contattato i carabinieri di Venezia. A far scattare la telefonata, l’assenza prolungata di qualsiasi tipo di comunicazione con Zamattio. Residente nella zona da tempo, l’uomo conduceva una vita riservata e poco appariscente. Da diversi giorni, tuttavia, non aveva avuto contatti con amici e familiari.

A quel punto, i familiari hanno sospettato che potesse essergli successo qualcosa. In breve tempo, sul posto sono arrivati i carabinieri di Venezia che hanno provato a citofonare al civico dove l’uomo risiedeva. Senza ottenere alcuna risposta.

Una volta entrati nell’abitazione, i militari non hanno potuto far altro che constatare la situazione che lasciava ben poco spazio alle speranze di trovare ancora vivo l’uomo.

Come da prassi, i militari hanno contattato i sanitari del Suem che sono arrivati sul posto con un’ambulanza. Entrati nell’appartamento, i sanitari hanno constatato il decesso del 54enne veneziano. Il corpo è stato poi portato via dalle pompe funebri. All’interno dell’appartamento non è stato trovato alcun elemento che potesse ricondurre alle cause del decesso. L’unico elemento che ha insospettito i militari e i sanitari intervenuti sul posto sono state le ferite riscontrate sul corpo dell’uomo. Una delle ipotesi tutt’ora in piedi è che l’uomo possa aver avuto un incidente domestico e che, scivolando, abbia riportato alcune ferite ed escoriazioni. È comunque escluso che le cause della morte siano state provocate da altre persone.

Il quadro resta tuttavia ancora poco chiaro. Del fatto è stata avvisata la Procura che ha già predisposto una serie di indagini per cercare di risalire alle cause del decesso. Sul corpo dell’uomo sarà svolta nelle prossime ore l’autopsia, con l’obiettivo di capire con precisione se la morte possa essere stata provocata da un malore o da altro.

Laureato in giurisprudenza, Nicola Zamattio aveva svolto la professione di avvocato per lunghi anni. Nel corso della sua attività aveva seguito numerosi clienti veneziani coinvolti in vicende penali.

Dopo una serie di vicissitudini e alcuni dissapori con l’Ordine, da una decina di anni aveva interrotto la professione di avvocato, mantenendo però il titolo come dimostra la targhetta affissa sul suo portone di casa. Proprio l’abitazione del 54enne è stata sottoposta a sequestro da parte dei carabinieri, che hanno affisso sull’ingresso i sigilli per consentire le investigazioni scientifiche necessarie in casi come questi.

Solo dopo lo svolgimento dell’autopsia, la Procura darà il nulla osta per i funerali che saranno organizzati a Venezia dai familiari del 54enne i cui peggiori timori legati alla prolungata assenza di Zamattio si sono trasformati in realtà.