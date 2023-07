Regata del Redentore condita dalle polemiche: «Scorrettezze durante la gara delle gondole»

Il ferro della gondola sulla schiena. Il poppiere cade in acqua e viene ripescato da un poliziotto. Fa discutere l’abbordaggio visto alla regata del Redentore. Un incidente di gara, quando le gondole erano all’altezza di Sacca Fisola, sulla via del ritorno verso il traguardo. Qualche contusione e tanta paura per Alessandro Secco detto “Patatina”, poppiere del canarin. La collisione lo ha costretto al ritiro, nel momento in cui stava rimontando e lottando per una bandiera.

«Non va bene così», dice Ivo Redolfi Tezzat, compagno in barca di Secco, «rischiamo di farci male. Le scorrettezze si possono tollerare, la cattiveria no. Continuavano a colpirci di fianco, finché ci sono venuti addosso».

Il “colpevole” è Andrea Bertoldini, anche lui esperto campione, domenica in gara sul bianco insieme a Simone Vecchiato. Suo il ferro della gondola che ha colpito alla schiena Patatina, sbalzandolo in acqua. «Mi dispiace, ma è stato un fatto involontario», dice Bertoldini, «in quella fase ci sono venuti addosso quelli del rosa, la gondola si è spostata e siamo andati addosso agli altri». Nessuna furbizia dunque, secondo Bertoldini. Che ammette come la giornata di gran caldo abbia potuto giocare qualche scherzo anche ai campioni più esperti.

Alla fine Bertoldini ha perso di un soffio la bandiera del quarto, Secco e Tezzat si sono ritirati. Quelli che erano avanti, il celeste vincitore dei giovani Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio e l’arancio di Rudi e Mattia Vignotto, non si sono accorti di nulla. Grande il loro vantaggio sul resto dei concorrenti, con il rosso di Alvise D’Este e Mattia Coombi al terzo posto, il marron di Simone Costantini e Federico Busetto al quarto.

Qualche protesta anche da Rudi Vignotto per la toccata subita al giro del paleto a opera del viola. «I giudici avevano detto che non si poteva. Invece non è successo nulla», dice, «noi siamo stati danneggiati. Ci siamo fermati e ripartiti da fermi».

Non c’erano i favoriti e vincitori dell’edizione del 2022, Andrea Ortica e Jacopo Colombi, per l’indisposizione di quest’ultimo. La sfida al vertice con i Vignotto e le stelle emergenti Zaniol-Trabuio è rinviata alla regata di Pellestrina, la prima domenica di agosto.