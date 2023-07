I portuali proclamano sette giorni di sciopero: «Servono continuità e stabilità»

Uno sciopero di una settimana, dal primo al 7 agosto prossimi, è stato proclamato dai lavoratori appartenenti alla Nuova Compagnia dei lavoratori portuali (Nclp) di Venezia, contro il il documento frutto del confronto tra Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Autorità portuale.

In una nota i lavoratori "non ritengono il documento garante della continuità e sostenibilità del lavoro dei dipendenti e delle loro famiglie" e "non ritengono che possa garantire la possibilità di stabilizzazione dei lavoratori somministrati, che da molto tempo aspettano di uscire dalla precarietà".

Contrarietà anche sui due bandi di gara distinti per Venezia-Marghera e Chioggia.

Viene quindi chiesto "a tutte le istituzioni competenti per la portualità ed ai terminalisti di intervenire per una soluzione definitiva della vertenza, che è iniziata con tre giornate di sciopero il 26, 27, 28, aprile, e che ha comportato un grave danno ai lavoratori ed a tutta la portualità veneziana".

Nel frattempo è stato riattivato lo stato di agitazione, con l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario e non collaborazione, compresa la tutela dell'incolumità psico-fisica dovuta al caldo.