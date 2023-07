«Ancoraggi, sosta e bagni vietati». Ordinanza per le Vignole, monta la rabbia

Vignole, Certosa e Sant’Andrea vietate alle barche dei veneziani. Da lunedì 17 luglio è interdetta “la sosta, la fermata, l’ancoraggio, la pesca e la balneazione” nel canale dietro l’isola di Sant’Andrea e in quello che separa le Vignole dalla Certosa. Il motivo? “Garantire la sicurezza dell’Idroscalo e del compendio demaniale dell’ex Caserma Miraglia”. Mentre il moto

ondoso impazza, il traffico non ha controlli e i ragazzi muoiono addosso alle briccole, il Provveditore alle Opere pubbliche Fulvio Colabufo decide di intervenire con una ordinanza speciale e urgente.

La richiesta è stata fatta dal Reggimento lagunari Serenissima e il Provveditore ha preso senza indugio l’iniziativa. Un provvedimento che sta sollevando forti proteste. Perché da sempre i veneziani, soprattutto nei mesi estivi e nei periodi di gran caldo, sostano e ormeggiano proprio in quell’area verde. Il provveditore venuto da Palermo qualche mese fa invoca addirittura la “pericolosità” della situazione. Un’iniziativa che scatena polemiche, soprattutto perché emessa da un ufficio del ministero delle Infrastrutture su richiesta dei militari a insaputa di tutti.

Una beffa anche per chi come la vicina isola della Certosa ha provveduto a riordinare gli ormeggi con strutture galleggianti, rendendoli più sicuri. Ma il provveditore è convinto. Si è accorto, bontà sua, della “presenza di unità nautiche che sostano ormeggiate lungo le sponde ovvero all’ancora in prossimità dell’ex Idroscalo, che costituisce l’accesso acqueo alla caserma”. Succede da sempre Ma anche della “presenza di pontili per l’accesso all’isola della Certosa”.

Si appella anche alla necessità di “garantire la navigazione sicura delle idroambulanze”. Cita una legge non proprio recente, la 257 del 1907, quella che aveva istituito il Magistrato alle Acque che purtroppo oggi non esiste più, sostituito da questo Provveditorato. E ordina: divieto di sosta, ormeggio, pesca e balneazione per tutti. L’ordinanza è stata inviata all’esercito, ai carabinieri, ai vigili, alla polizia locale che dovrebbero farla rispettare.

Ma la rivolta è già cominciata quando lunedì si è sparso il tam fra i tanti veneziani ormeggiati in cerca di qualche refrigerio. «Invece della lotta al moto ondoso fanno la lotta alle nostre barche», dice un residente. Contro l’ordinanza sono ammessi i ricorsi al Tar e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il divieto riguarda l’area che qualche anno fa doveva essere venduta a privati per trasformare l’ex caserma in un resort di lusso. Da sempre i veneziani ci passano, ormeggiano nell’isola di Sant’Andrea, dove vi è ancora un assurdo divieto di sbarco e il Forte del Sammicheli è ancora precluso alla comunità.

Una iniziativa questa del Provveditorato che rimette sotto i riflettori anche la necessità di procedere alla svelta con l’Autorità per la laguna. Del divieto alle Vignole, operatori ed enti locali non erano a conoscenza.