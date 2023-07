Venezia, il questore Masciopinto nominato prefetto. In laguna arriva Bonaccorso

Il Consiglio dei ministri ha conferito la nomina di prefetto a Maurizio Masciopinto, attuale questore di Venezia. La nuova carica diventa incompatibile con quella attuale, motivo per cui Venezia cambia questore: arriverà Gaetano Bonaccorso, 62enne siciliano di Messina, questore a Pisa.

Il saluto di Masciopinto

Masciopinto diventa prefetto dopo una lunga carriera in Polizia. Ancora studente universitario, nel 1983 vinse il 1° Concorso straordinario per ispettori della Polizia. Iniziò la sua carriera presso i commissariati di Pubblica sicurezza cittadini della questura di Napoli, “Fuorigrotta” e “Decumani”. Dopo l’incarico come questore a Brindisi, dal 26 marzo 2019 è arrivato a Venezia. Ora è stato nominato prefetto e collocato a disposizione presso il Viminale.

Il nuovo questore

Proviene da Pisa il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso. La nomina è stata ufficializzata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha promosso Bonaccorso dirigente generale di pubblica sicurezza. Bonaccorso, 62 anni, è stato Questore a Pisa dal novembre 2020.

I complimenti di Zaia

"A Maurizio Masciopinto, che dopo quattro anni lascia la Questura di Venezia essendo stato nominato prefetto, rivolgo prima di tutto un sentito ringraziamento per quanto fatto per la sicurezza dei veneziani nella sua veste di questore e i complimenti per la prestigiosa nuova nomina. Al suo successore, Gaetano Bonaccorso, rivolgo sin d'ora il benvenuto a Venezia e in Veneto, dove peraltro si è già fatto apprezzare come vicario della Questura di Padova".

Con queste parole, il presidente del Veneto Luca Zaia commenta il cambio della guardia alla guida della Questura lagunare. "Si tratta di un territorio di estrema delicatezza - aggiunge Zaia - vuoi per la centralità di Venezia nel panorama mondiale, vuoi per il grande lavoro necessario per contrastare efficacemente la malavita, di ogni genere essa sia. Masciopinto ha saputo condurre con estrema pragmaticità l'attività della Polizia di Stato a Venezia, distinguendosi anche per la capacità di comunicare e l'attenzione al rapporto con i cittadini. Sono certo che Bonaccorso saprà portare avanti l'ottimo lavoro svolto dal suo predecessore e gli rivolgo fin d'ora la disponibilità della Regione a collaborare in ogni occasione possibile, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali".