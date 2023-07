Al lavoro in fonderia con oltre 40 gradi. Operai della Flag in sciopero per i turni

Troppo caldo all'interno dei reparti della fonderia, protestano i lavoratori della Flag di Marcon: «Le temperature percepite superano i 40 gradi».

Lunedì mattina Fiom-Cgil, Fim-Cisl e le Rsu dell’azienda hanno indetto un’ora di sciopero, durante la quale i lavoratori hanno tenuto anche un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, con tanto di bandiere delle organizzazioni sindacali. Alla Flag sono impiegate oltre un centinaio di persone, due le divisioni che compongono l’azienda: fonderia e microfusione.

«Abbiamo messo in campo una mobilitazione rispetto ai temi della salute e della sicurezza dei lavoratori, legati anche al problema delle temperature che si ripropone ogni estate», spiegano dalle Rsu, «Più volte abbiamo chiesto sia a voce negli incontri che per iscritto alla direzione aziendale e alla proprietà di ragionare su dei turni specifici per la stagione estiva, soprattutto per quanto riguarda i reparti più critici. Lavorare in fonderia è sempre problematico per la salute e la sicurezza. È una situazione disagiata, in particolare durante il periodo estivo».

Quella di lunedì è solo l’ultima di una serie di proteste dei lavoratori della Flag. A fine giugno si erano già tenute due ore di sciopero. Quindi, in occasione dello sciopero nazionale dei metalmeccanici dei giorni scorsi, i lavoratori avevano aderito alla mobilitazione, aggiungendo alla piattaforma rivendicativa anche le loro specifiche problematiche. Adesso, di fronte al caldo asfissiante di questi giorni, sono tornati nuovamente a incrociare le braccia, con tanto di presidio.

Lunedì mattina a esprimere la sua solidarietà ai lavoratori è stato anche il consigliere comunale Arcangelo Varlese (Io Scelgo Marcon). «Purtroppo in questo Paese la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro non risulta in concreto ancora oggi effettiva e diffusa», commenta Varlese, «Esprimo tutta la mia vicinanza ai lavoratori Flag fonderia e microfusione di Marcon e alle loro famiglie che, in queste ore con temperature che sfiorano i 40 gradi, lottano per i loro diritti».

I sindacati intendono continuare la loro mobilitazione. «La direzione aziendale e la stessa azienda non danno risposte sufficienti e non le forniscono in tempi ragionevoli», concludono i rappresentanti delle Rsu, «Non possiamo avere dei turni improntati soprattutto sulle esigenze produttive. Siamo arrivati a luglio ad avere degli orari cambiati, ma dal nostro punto di vista non ancora migliorati».

Già a giugno, nei giorni più caldi, i sindacati avevano monitorato la situazione delle temperature all’interno dei reparti. I rappresentanti sindacali invitano, in particolare, a tenere conto delle temperature percepite dai lavoratori, superiori a quelle misurate dai termometri.