Una Sagra da record, a Chioggia oltre 150 mila presenze: proteste per i parcheggi

Sagra record con 150 mila presenze, ma rimane qualche ombra. Il primo bilancio a caldo, stilato dal sindaco Mauro Armelao, si chiude con gli entusiasmi per l’enorme afflusso di visitatori nei dieci giorni, ma anche con la consapevolezza che ci sono margini di miglioramento, in particolare sul fronte dei parcheggi e del folclore degli stand.

Già nel mese di settembre si terrà una riunione con i gestori degli stand, la Pro Loco e tutti gli interessati per tracciare punti di forza e punti di debolezza.

«La Sagra del Pesce è stata un enorme successo», spiega il sindaco, «dieci giorni con numeri record, da una prima stima siamo sui 150 mila. Bellissimo vedere tutta la piazza piena di gente e bellissimo vedere anche tanti giovani, sia a servizio negli stand, sia come avventori.

Ma come sono abituato a fare, non mi fermo solo agli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma mi sono segnato anche tutte le criticità per correggerle nella prossima edizione». Uno dei punti dolenti è stato quello dei parcheggi. Pur avendo attivato il servizio navetta e allestito un grande parcheggio a Val da Rio, i quartieri Tombola e Saloni sono stati presi d’assalto con relative proteste dei residenti.

«Il caos nei parcheggi nei quartieri limitrofi al centro succede anche senza Sagra del pesce», sostiene Armelao, «perché ci sono situazioni croniche che non sono mai state prese in mano. I residenti però hanno ragione e stiamo lavorando per nuove soluzioni.

Per il prossimo anno, non avremo a disposizione il park di Val da Rio perché si trasferirà il deposito dei bus, ma avremo lo spazio del deposito e intendo anche stringere un accordo con il direttore del parco commerciale Clodì per far partire una navetta anche da là. Lavoreremo anche per garantire più parcheggi per i disabili a ridosso della Sagra e sistemeremo i volontari nei varchi di accesso per spiegare come e dove parcheggiare.

La Sagra è una grossa opportunità per la città, ma non deve diventare un’agonia per i residenti. Lavoreremo anche sulle scenografie, cercando di uniformare gli stand, dando un aspetto più omogeneo. Già a settembre convocherò tutti per fare un primo vademecum per il prossimo anno».