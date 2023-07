Ecco la nuova app della Nuova Venezia

Pensata per andare incontro alle esigenze di un pubblico di qualità e disegnata per renderla accessibile a tutti, la nuova App presenta ai lettori tre percorsi paralleli per essere sempre aggiornati, su ogni piattaforma.

Cosa trovi nell'applicazione la Nuova Venezia

NEWS – questa sezione è pensata per chi cerca un'informazione completa e approfondita: è l'intero sito la Nuova Venezia all'interno della app con le notizie aggiornate in tempo reale, gli approfondimenti, le opinioni delle firme del giornale e le inchieste

EDICOLA – è dedicata a chi ama leggere il giornale: qui puoi sfogliare il quotidiano, le edizioni locali e tutti gli allegati in versione digitale. È possibile scaricare il giornale per leggerlo anche offline

PODCAST– Sulla nuova App potrai ascoltare tutti i podcast e i contenuti audio del nostro sito

Non perderti la app La Nuova Venezia!

Ecco i motivi per cui devi averla sui tuoi dispositivi:

- sarai sempre aggiornato grazie alle notifiche sui temi principali e di tuo interesse

- avrai un'esperienza di navigazione più facile, veloce e immediata

- potrai fruire dei contenuti in modo ottimizzato e pensato per quando sei in movimento

- avrai accesso a contenuti esclusivi