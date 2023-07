Venezia, tutti pazzi per lo yoga: 15 società e centinaia di iscritti

Verrebbe da dire “tutti pazzi per lo yoga”, anche se la follia e la pratica indiana che unisce mente e corpo hanno ben poco in comune.

Eppure, quella disciplina scoperta da molti nei giorni chiusi del lockdown spopola.

Anche in centro storico. Sono 15 le realtà che offrono corsi e seminari, sette solo nel sestiere di Cannaregio.

Yoga Venezia in calle de le Capuzine, il centro sportivo di Sant’Alvise, Yoga Pilates che, anche a Castello, propone corsi che spaziano dallo yoga dinamico ad una forma moderna della pratica, Hatha, ma anche educazione al respiro e yoga per bambini.

Tanti i corsi anche a Yoga studio fondamenta, in fondamenta de l’Abazia: dallo yin yoga, una pratica «gentile», ad uno più dinamico, con il respiro e il movimento che danzano all’unisono e un grande lavoro a livello cardiovascolare.

A Cannaregio anche la Future Yoga School, «prima scuola del Veneto, fondata negli anni ‘70 dal maestro Radames Silvestri», spiega Luisa Bon, insegnante e vice presidente di quella che oggi è un’associazione di promozione sociale.

«Tra le nostre proposte, anche le attività all’aperto, alle sei del mattino o al tramonto, un modo per riappropriarci della nostra città dal punto di vista sentimentale».

Se con la pandemia l’Aps aveva avviato corsi online, questi oggi vengono mantenuti e continuano a essere apprezzati, «perché permettono anche a chi non può venire in città di continuare l’attività».

Sempre a Cannaregio anche Energym, che propone anche corsi di meditazione in fondamenta della Misericordia, e l’associazione Yoga Nana in fondamenta de la Sensa.

Non sono tante solo le realtà che propongono i corsi di yoga, ma anche gli iscritti. Centinaia di persone che entrano ed escono dalle palestre e alle associazioni, con il tappetino in spalla e la voglia di trovare calma e serenità.

Perché anche se a volte c’è la tendenza a considerare lo yoga come una pratica per il dimagrimento, in realtà nasce come un insieme di esercizi ginnici e respiratori per emancipare la persona dagli stimoli fisici e psichici e portarla ad un’assoluta integrità spirituale.

«Lo yoga», continua Bon, «è un cammino evolutivo, una crescita continua, basato sulla centralità di un corpo che non viene sfruttato ma ascoltato».

«Il fil rouge dei nostri corsi», spiega Ilaria Pagin di Spazio Levante, in campo della Bragora a Castello, «è lo star bene con se stessi. A livello estetico esci che sei ancora uguale, ma internamente sei più in equilibrio».

Tra le proposte, lo “yoga da salotto”, più dinamico, quello himalayano – basato su una pratica posturale che insegni ad usare solo quei muscoli necessari e a mantenere gli altri rilassati – e nidra, pensato soprattutto per chi ha problemi di sonno.

«Proponiamo anche corsi di canto e teatro perché, appunto, lo scopo è star bene, non dimagrire» conclude.

Quattro le realtà che propongono yoga tra San Polo e Santa Croce: Jaya Yoga una delle più affermate che, tramite una convenzione con il Cus, attira tantissimi universitari, ma anche Iyengar Yoga, Vinyasa Yoga Venezia e MokaYoga Venice. E ancora, a Dorsoduro, la palestra Delfino alle Zattere ed Eutonia, che offre il corso di yoga fitness, brevettato dal maestro Giovanni Reberschak.

A San Marco, invece, l’asd Ashtanga sottolinea come il 2022 sia stato l’anno della ripresa, con una crescita degli iscritti. Il motivo? «In pandemia molte persone si sono accorte di come non muoversi faccia male, e hanno capito che lo yoga fa bene, sia al corpo che alla mente».