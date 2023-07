Assalto alle spiagge e hotel pieni: un milione di presenze sul litorale veneto

La costa veneziana rasenta un milione di presenze in questo week-end che segna l’ingresso in pienissima stagione con sole e afa che spingono i turisti verso le spiagge. 150 mila persone solo al lido di Jesolo preso d’assalto anche dai pendolari con il traffico in tilt da sabato a causa dei tanti gravi incidenti sulla strade verso il mare che hanno messo a dura prova la rete viaria insufficiente.

Ha pesato molto “l’effetto Redentore” con tanti ospiti che si sono fermati a Jesolo per poi dirigersi all’evento clou di Venezia. In questo fine settimana di metà luglio le strutture alberghiere hanno raggiunto il sold out nella maggior parte delle località balneari e molti ospiti resteranno anche tutta la settimana prossima. Le prime due settimane di luglio sono le più difficili, poi dopo il 15 c’è un leggero calo seguito da un’impennata fino al 20 agosto. A Jesolo vendute suite nei 4 e 5 stelle fino a quasi 1000 euro a notte, a testimonianza della presenza di un target, seppure contenuto, che ha possibilità di spendere.

Chi arranca sono i negozianti, soprattutto quelli che vendono prodotti a basso costo e piccole attività. In ripresa i ristoranti dove pesa però un aumento dei prezzi anche del 20 per cento. Tanti gli italiani che hanno già lasciato la Croazia, entrata nell’euro, dopo i segnali di aumento dei prezzi e sono tornati sul litorale da Bibione fino a Sottomarina.

Si calcola un 15 per cento circa di nuovi clienti che hanno preferito la costa veneziana a quella istriana non più così a buon mercato. Ma sono arrivati anche tedeschi, austriaci, svizzeri e turisti dai paesi dell’Est, Slovaccia, Ungheria, Moldavia, Serbia. Mancano i russi, ma i paesi dell’Est restano un serbatoio interessante. «Da adesso fino a fine agosto questi saranno i numeri», commenta il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, «e credo che con un discreto settembre potremo arrivare ai dati di presenze del 2019 che torna a essere anno di riferimento.

Dimentichiamoci come metro di paragone l’estate dell’anno scorso, quando c’era stata un’affluenza incredibile dopo le restrizioni della pandemia. Poi sono aumentati i costi energetici, adesso sono stati alzati i tassi dei mutui.

I turisti hanno meno soldi da spendere e questa è una condizione con la quale dobbiamo confrontarci. Penso già al prossimo anno. Adesso, con il meteo stabilizzato e il caldo torrido molti corrono verso le spiagge ed è normale che ci sia un aumento di presenze».

Il presidente dell’Aja, Pierfrancesco Contarini, è soddisfatto dei dati del wekend: «Siamo entrati nella piena stagione, i dati relativi a presenze e arrivi sono in aumento costante grazie al bel tempo e l’inizio delle ferie. Abbiamo raggiunto il tutto esaurito nel fine settimana e credo che molti resteranno anche nei prossimi giorni».

L’importante è che questo sia il trend almeno fino alla fine di agosto. «Vedremo» aggiunge il presidente di Confapi Turismo nazionale, Roberto Dal Cin, «questo è stato il primo fine settimana da tutto esaurito».