La Regata del Redentore: Zaniol e Trabuio la spuntano sui Vignotto

Vincono con merito la regata su gondole del Redentore sul celeste, resistendo ai ripetuti attacchi dei Vignotto, secondi al traguardo con la gondola arancio.

Gara spettacolare, risolta solo in vista del traguardo. Prima della partenza alzaremi e un minuto di silenzio in memoria di Riccardo Nardin, il giovane morto in un incidente nautico la notte del Redentore con il ricordo letto al microfono da Giovanni Giusto.

Regata combattuta, lotta anche per il terzo posto vinta alla fine dal rosso con Alvise D’Este e Mattia Colombi, quarto a sorpresa il marron con Simone Costantini e Federico Busetto. Volti nuovi che si affacciano al mondo dei campioni, e conquistano bandiere con grande merito.

Grande afflusso di pubblico, barche al seguito molto ordinate. Gara entusiasmante fin dalle prime battute.

Vignotto subito in testa per la potenza espressa in cavata, il celeste a ruota. Parte bene anche il viola di Marangon e Lazzarini, poi pasticcia al giro del palo e finisce alla fine soltanto quinto.

Ma i colpi di scena non sono mancati. In partenza non si presentano i favoriti Andrea Ortica e Jacopo Colombi sul verde.

Sostituiti dalla riserva di Roberto e Renato Busetto. Sulla via del ritorno, davanti a Sacca Fisola, il poppiere della gondola canarin, Alessandro Secco, finisce in acqua dopo un contatto tra la forcola e il ferro della gondola che lo seguiva.

Viene soccorso da una moto d’acqua della Polizia e dall’ambulanza della Croce verde.

All’arrivo stanchezza evidente tra gli atleti per il grande caldo. Qualche protesta da Rudi Vignotto, protagonista di una splendida rimonta inseme al figlio Mattia sui più giovani Zaniol e Trabuio.

«Se si dice di non passare all’interno al giro del palo», attacca, «la regola deve essere rispettata da tutti».

Buon preludio alle prossime sfide, che vedranno i campioni in gara a fine luglio a Pellestrina per il memorial Bepi e Ciaci, poi per la regata su pupparini sempre a Pellestrina della prima domenica di agosto.

E infine l’attesa Regata Storica, prima domenica di settembre.

Tra i giovanissimi vince il rosa di Matteo Pecoraro e Edwuard Nordio davanti al marron di Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin, poi Daniel Burato e Gianluca Rinaldin, Alvise Redolfi Tezzat e Riccardo Ballarin. Tra i pupparini uomini bandiera rossa al bianco di Tommaso Rosan e Alessandro Bergo, davanti a Mattia Baldfin e Andrea Rosin, Filippo Vianello e Riccardo Caenazzo, Marcvo Lazzarini e Ivan Smerghetto. —