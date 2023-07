Furbetti del Pos, un locale su tre è a Venezia

Pos obbligatorio negli esercizi commerciali? Sì, ma non a detta di tutti. C’è chi di fronte alla richiesta di pagare con il bancomat dice semplicemente di no. E chi invece, zitto zitto, aggiunge un sovrapprezzo allo scontrino per la “scomodità” di aver acceso la macchinetta. Già, succede anche questo.

Fatto sta che nell’ultimo anno – da quando cioè sono in vigore le nuove sanzioni nei confronti di commercianti, artigiani e professionisti che si oppongono al pagamento tramite Pos obbligatorio – nel Veneziano sono state ben 49 le sanzioni (unendo entrambe le fattispecie sopra descritte).

Nel dettaglio, sono stati 37 i casi di mancata accettazione della transazione a mezzo pos. Di questi, poco meno di un terzo (10 complessivi) sono a Venezia città. Che il Pos per alcuni commercianti – la minoranza, va detto – sia indigesto, lo dimostrano di tanto in tanto le facce storte degli esercenti quando si chiede di pagare con il bancomat. Da Venezia al Lido, nei negozi o nei ristoranti, i casi sono diversi.

Chi però si rifiuta tout court di accettare il pagamento tramite Pos, incorre in una sanzione di 30 euro cui si aggiunge il 4% del valore della transazione elettronica rifiutata. Sanzione leggera, ma a detta dei militare quello che conta è il messaggio. E non è poco.

Vero è che l’obbligo di accettare pagamenti con il Pos per esercenti, artigiani e professionisti in realtà sussiste dal 2013, ma fino al luglio 2022 non vi era fino ad ora alcuna sanzione per il mancato adeguamento L’iter inizia con una segnalazione dei clienti alla Guardia di Finanza, irrogazione della sanzione spetta invece alla Prefettura. Detto di Venezia, la maggior parte delle sanzioni sono state invece registrate a Jesolo.

Altro caso è il sovrapprezzo in caso di pagamento con il Pos. Per questa fattispecie, sono stati 12 gli esercizi commerciali nei cui confronti sono state inoltrate apposite segnalazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, organo competente alla contestazione e all’accertamento del divieto di sovrapprezzo per l’utilizzo degli strumenti di pagamento in relazione alle norme in materia di Codice del consumo. Particolarmente colpite, in questo caso, le zone di San Donà e del Portogruarese. —