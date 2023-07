Malore fatale durante la corsa in montagna. Andrea Basso lascia moglie e figlio

Ancora un lutto a Favaro Veneto. A pochi giorni dai funerali della famiglia distrutta da un incidente a Santo Stefano di Cadore e prima ancora segnata dal lutto per la morte di un arrampicatore nelle montagne del Bellunese, da ieri nella Municipalità ancora dolore ed incredulità.

Stavolta per la scomparsa di Andrea Basso, 55 anni, nato e residente a Favaro Veneto. Era in vacanza in montagna: era uscito per una corsa mattutina ed è stato stroncato da un probabile infarto che non gli ha lasciato scampo.

Vani tutti i tentativi di rianimarlo prima di un passante che lo ha visto riverso a terra, poi dei sanitari del Suem. La tragedia nella zona di Tonezza del Cimone, località della provincia vicentina. Per Andrea Basso doveva essere un fine settimana di relax per scappare dall’afa della pianura ma si è trasformato in tragedia a causa di un malore, per lui fatale.

Il dramma è avvenuto domenica intorno alle 10. Basso aveva preso una casa per le vacanze a Tonezza, ed era uscito per un po’ di attività fisica, correndo lungo la strada che porta all’Ossario del monte Cimone.

In località Pra’ da Bosco, non lontano dalla trattoria “Al cacciatore”, un malore fulminante lo ha stroncato lungo la carreggiata, a qualche centinaio di metri dall’ultimo parcheggio.

Il mestrino è stato soccorso da un camperista di passaggio, che lo ha visto cadere di peso, e poco dopo anche da due volontari della protezione civile che stavano andando ad commemorazione in programma all’Ossario, che hanno avvisato subito il 118. Il medico giunto con l’ambulanza ha potuto solo accertare la morte di Basso, identificato in un secondo momento dai carabinieri del radiomobile di Schio.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la fragile tranquillità, già scossa da troppi lutti consecutivi, di Favaro Veneto. Basso era nato in via Altinia.

Il suo è un cognome molto noto. E infatti era il primo cugino di Nicola e Marco Basso, che gestiscono la omonima e notissima azienda agricola di via Ca’ Solaro.

Con la moglie e il figlio 14enne, Andrea Basso viveva in via Gobbi, la strada che collega Favaro a Campalto. E suo vicino di casa era anche Stefano Cattelan, morto nel Bellunese dopo una caduta in arrampicata. I due si conoscevano di vista, come succede a tutti quelli nati e cresciuti nel territorio di Favaro Veneto.

Dipendente della Tim, Andrea Basso era un appassionato di montagna e di corsa. Era allenato e stava bene; gli amici lo descrivono come una persona in forma, che non soffriva di particolari patologie. I carabinieri di Tonezza del capitano Grasso hanno informato il magistrato di turno e quindi i famigliari, sconvolti per il dramma improvviso

Lo conosceva bene anche il presidente della Municipalità, Marco Bellato. «Ci incrociavamo spesso andando a correre in via Ca’ Colombara. Sono davvero sconvolto per tutti questi lutti che ci colpiscono», dice, affranto.

Senza parole è l’assessore comunale Renato Boraso. Anche lui lo conosceva bene. «Una di quelle persone nate qui, persone per bene e ben volute da tutti. In via Altinia se lo ricordano tutti, era nato lì», spiega. La cugina dell’assessore lavorava con Basso in Tim ed erano reduci da corsi di formazione. Anche tra i colleghi ora si piange.