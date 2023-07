Foscarini 100 e lode. Massimo dei voti per 18 diplomati

Foscarini, cento e lode: un vero record, quello ottenuto dal liceo classico veneziano di Cannaregio, con ben 18 studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti, molti con la lode. Una conferma del buon livello dello storico istituto veneziano, uno dei due licei classici cittadini insieme al Marco Polo, che da qualche anno ha aperto nella nuova sede costruita nel giardino dell’ex convento di Santa Caterina a Cannaregio i corsi per il diploma del liceo europeo.

Nel settore ordinamentale del Marco Foscarini hanno ottenuto il 100 Arianna Piai e Rebecca Sacco (con lode) nella classe 3AO del liceo classico; poi Valeria Falcone, Marianna Gallo, Fabrizio Maddalena, Zeno Mainardis (con lode), Beatrice Niero e Viola Polli in 3BO.

Nel liceo europeo del centro storico, hanno invece raggiunto il voto cento i seguenti studenti e studentesse: Le Qi Chen, Emma Chinellato e Giulia Antonia Margherita Ricciuti (con lode) in 5A; Sofia Borrometi, Caterina Camillo, Noemi Nuhu, Luca Pengo e Margherita Scotton in 5B; Caterina Del Maschio (con lode) e Alessio Marrasso in 5C.