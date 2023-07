Al Bruno-Franchetti di Mestre pioggia di cento e tante lodi. E ora molti puntano a Medicina. Ecco i loro volti

Sono 29 e ascoltando la loro voce si percepisce la gioia, l’entusiasmo e la determinazione di chi sente di avere il mondo in pugno e tutta la vita davanti per realizzare i propri sogni. Sono gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità e di questi, nove, hanno guadagnato anche la lode all’Istituto Bruno- Franchetti di Mestre.

Divisi nei tre indirizzi della scuola hanno frequentato, chi il liceo classico, chi il linguistico chi lo scientifico.

Indipendentemente da questo, sono bravi. I più bravi. E, come da tradizione, sono anche gli studenti che hanno le idee più chiare sul loro prossimo futuro accademico.

Medicina sembra essere la scelta più gettonata, seguita poi dalle facoltà Steam, vale a dire quelle scientifiche, come informatica e digital transformation, fisica, biologia. Ma c’è anche chi opta per una carriera in ambito internazionale o più umanistica.

«Sto studiando per l’esame di medicina» racconta Giulia Persano «Ho sempre voluto mettermi a disposizione per gli altri. Diventando medico potrò farlo». Anche Giulia De Dominicis farà medicina: «Mi piacerebbe specializzarmi in cardiochirurgia o neurochirurgia», proprio come Edoardo Trevisan, uscito con la lode. Anche Andrea Maurin ha conquistato la lode, il suo sogno è specializzarsi in diritto e politica, comincerà la facoltà di giurisprudenza.

Elisa Pellizzaro è già iscritta alla facoltà di biologia: «Vorrei poter studiare qualcosa di nuovo e percorrere nuove strade». Giulia Susanna si iscriverà alla facoltà di lingue: «Ho scelto questo corso di studi per entrare nel mondo della traduzione e in quello dell'editoria».

Tra i più bravi anche Marta Boni (3A Classico), Paola Gardin (5AL), Emma Casarin e Aurora Vecchione (5 B L), Anna Benfatto (5GS) e Giovanna Michieletto (5HS).

Tante storie, ognuna per un sogno diverso da realizzare. Ma tutti hanno un punto in comune: la vacanza della maturità per ricaricarsi e farsi trovare pronti per la prossima avventura.