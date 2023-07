Scorzè, in pensione il medico Giacomin: i pazienti subito dirottati sulla sostituta

Cessa l’attività un medico di famiglia a Scorzé, ma l’azienda sanitaria ha già per fortuna pronto il sostituto. A congedarsi dalla professione è il dottor Carlo Giacomin, che lascerà l’incarico dal 31 luglio prossimo.

Nessun problema però per tutti i suoi assistiti, avvisati personalmente del passaggio dagli uffici competenti dell’Usl 3 Serenissima e che da agosto saranno seguiti dalla dottoressa Beatrice Perale. Gli assistiti già in carico al dottor Giacomin verranno dunque trasferiti d’ufficio nelle liste della dottoressa Perale: non dovranno preoccuparsi di alcun adempimento burocratico, a meno che, con l’occasione, non intendano scegliere un altro medico dell’ambito che abbia disponibilità nelle proprie liste.

La dottoressa Perale ha ricevuto dall’Azienda sanitaria un incarico provvisorio ed eserciterà in un ambulatorio in via Venezia, nelle vicinanze di quello che era utilizzato dal dottor Giacomin. Visiterà in ambulatorio con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9-12; martedì e giovedì, ore 15-19.

L’assistito che volesse scegliere un altro medico, con disponibilità di posti, può effettuare la richiesta compilando il modulo informatizzato nel sito dell’Usl 3. Se lo ritiene, può effettuare il cambio-medico in modo autonomo dal portale “Sanità km zero”, accedendo con le credenziali Spid o con la Cie. Se necessario, il cambio può essere effettuato di persona all’anagrafe sanitaria del distretto. —