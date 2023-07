E’ morto Luigi Trevisiol, l’autista sorridente: lutto a San Donà

Si è spento a 51 anni Luigi Trevisiol, per gli amici Gino.

Da un anno gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Lascia la moglie Anila, il figlio Tommaso di 6 anni a lui tanto attaccato.

Trevisiol, che abitava con la famiglia a San Donà nel quartiere di San Pio X, lavorava come autista per la ditta Bortoluzzi di Fossalta di Piave.

Un anno fa aveva manifestato i primi sintomi e non ha mai smesso di curarsi senza perdere coraggio e ha continuato a lavorare fino a che le forze non lo hanno abbandonato e la malattia lo ha fermato.

Un uomo forte e tanto attaccato alla sua famiglia che era tutto per il 51enne sandonatese, molto conosciuto e rispettato nel Basso Piave. Oltre al lavoro e la famiglia, dedicava il poco tempo libero agli amici che adesso piangono per la sua scomparsa.

Aveva già perso la mamma per un tumore al seno che l' aveva colpita quando aveva 50 anni.

Per lui e il padre, oggi 89enne, era stato un colpo durissimo e non era stato facile allora andare avanti senza la donna che era anima della famiglia.

Luigi si è impegnato tanto nel lavoro, ha costruito una bella e unita famiglia che aveva in lui un punto di riferimento davvero importante . I funerali saranno celebrati martedì alle 9 nella chiesa parrocchiale del quartiere di San Pio X dove viveva.

Gli amici ricordano Luigi Trevisiol soprattutto per la sua grande energia e voglia di vivere che non ha mai perso neppure nei momenti più duri della malattia che purtroppo si è aggravata con il passare dei mesi, da luglio dello scorso anno quando gli era stata diagnosticata. Lui si era sempre curato cercando di non perdere la speranza fino all' ultimo.

La moglie e il figlio sono ora distrutti dal dolore e hanno ricevuto il conforto e la vicinanza di parenti e amici che ora si sono stretti attorno al loro dolore. «Ci mancherà davvero tantissimo», hanno commentato ieri, «Luigi, Gino per noi, era una persona speciale ed è stato un esempio per tutti anche durante la malattia.

Non ha mai perso coraggio e guardato sempre avanti anche per amore della moglie e del figlio che gli sono stati sempre molto vicino».

Nei giorni scorsi il quartiere era stato colpito anche da un altro lutto, dopo la morte improvvisa dell' ex carabiniere a San Donà Luca Boso che si è spento a 59 anni. Ieri si sono svolti i funerali nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Jesolo Paese.