Incidente in moto a Jesolo, chi era Alessandro: la passione per le Harley, il lavoro e gli amici

Alessandro Dal Maso aveva 52 anni e ne avrebbe compiuti 53 a novembre. Jesolano, era molto conosciuto così come la sua famiglia.

Lascia il padre, ingegner Giancarlo Dal Maso, ex dirigente della biblioteca civica di San Donà, e un fratello più grande che vive da tempo a Ginevra con la famiglia.

Alessandro abitava in via Antiche mura a Jesolo e lavorava alla “Konfort legno” di Jesolo Paese, ex Imel, azienda che si occupa di materiali in legno per edilizia e arredi.

Il padre Giancarlo era stato coinvolto in un grave incidente stradale anni fa nel quale si era miracolosamente salvato, perdendo però la moglie.

Una tragica esperienza che aveva segnato la famiglia in modo indelebile. Una famiglia conosciuta tra Jesolo e San Donà, lo zio e fratello di Giancarlo è un noto medico di Jesolo.

Alessandro aveva la passione delle moto ed era un motociclista esperto e prudente alla guida.

Aveva sempre avuto delle Harley Davidson, una sua passione, proprio come quella sulla quale era in sella ieri mattina quando ha perso la vita nello schianto su via Adriatico al lido.

Aveva tanti amici a Jesolo e una fidanzata, Simona, anche se era una persona riservata e di poche parole che frequentava solo una cerchia ristretta di persone a lui più vicine.

Anche al lavoro lo ricordano con commozione sincera i colleghi e il titolare dell’azienda, Pierfilippo Saramin: «Era un bravo lavoratore, molto serio e impegnato. Non parlava tanto di sé ed era infatti molto riservato, ma sempre sereno e sorridente. Ci mancherà moltissimo e non possiamo che essere tutti vicini alla sua famiglia in questo momento di enorme dolore».

A Jesolo anche i vecchi amici della sua grande compagnia sono costernati per la sua scomparsa di cui hanno saputo solo nel tardo pomeriggio.

«Alessandro», ricordano, «era sempre molto prudente in moto, era un motociclista esperto, abituato a salire in sella alle moto ormai da tanti anni, sin da quando era ragazzo.

Con la sua moto aveva raggiunto persino Ginevra per andare a trovare suo fratello che si era trasferito da diversi anni. Lo ricordiamo con affetto e nostalgia perché era un bravo ragazzo, un serio lavoratore.

Aveva una compagna e da tempo non lo frequentavamo più in modo assiduo, anche se capitava di incontrarlo ancora a Jesolo, di scambiare due parole e ricordare i bei tempi.

Siamo davvero distrutti e increduli nel pensate alla sua morte improvvisa proprio a causa di un terribile incidente stradale».

Attendono adesso la data dei funerali per l’ultimo commosso saluto. La salma e i veicolo sono sotto sequestro e solo nei prossimi giorni sarà rilasciato il nulla osta per la sepoltura dall’autorità giudiziaria che sta coordinando le indagini.