Via libera all’albergo nel palazzo della Curia: a Chioggia il turismo religioso

Un piccolo albergo della Curia nell’ex locanda Val d’Ostreghe per avviare anche in città il turismo religioso.

Lunedì 17 luglio andrà in Consiglio il provvedimento che permette di derogare al piano particolareggiato del centro storico, concedendo alla Curia di ristrutturare lo stabile, ampliando la volumetria in orizzontale con la creazione di due ballatoi.

Come contraccambio per l’ente pubblico, in base all’articolo 3 della legge regionale 55, la Curia sistemerà le panchine di piazzale Poliuto Penzo.

La locanda, chiusa da un decennio, si trova in calle ponte Sant’Andrea, nel cuore del centro storico.

Concluso il contratto di affitto con i precedenti gestori e dopo un periodo di utilizzo per l’accoglienza dei profughi, la Curia doveva scegliere se alienare il bene o ristrutturarlo. Ha optato per la seconda strada affidando il progetto all’architetto Alberto Elia.

«Era già una struttura a uso commerciale», spiega il progettista, «non si poteva però più utilizzare perché non era a norma né per gli standard commerciali né per quelli residenziali.

La Curia ha deciso di realizzarvi una casa di accoglienza per il turismo religioso, modalità prevista dalla legge regionale 33 sul turismo, per ospitare pellegrini e famiglie diretti a Chioggia per conoscere il patrimonio religioso, ma anche in altri comuni della Diocesi o come base di partenza per i luoghi di culto di Venezia, Padova o all’abbazia di Pomposa.

Non esistono al momento in città strutture di questo tipo. Si tratta di un turismo diverso da quello balneare che permetterà di valorizzare anche altri beni della Curia perché gli ospiti si appoggeranno per le funzioni alla chiesa di Santa Caterina e per l’eventuale vitto al Seminario».

Nella struttura verranno ricavate 13 stanze, con dimensioni da junior suite, una sala colazioni, una sala riunioni.

Le stanze del primo e secondo piano saranno accessibili dal ballatoio, ideato per ottenere stanze più ampie usufruendo dello spazio del corridoio.

«L’ampliamento del ballatoio è consentito sfruttando l’articolo 3 della legge 55 per andare in deroga alle limitazioni dei centri storici», spiega l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Tiozzo, «il provvedimento è già stato discusso in IV commissione e ha trovato il consenso di maggioranza e opposizione, quindi in Consiglio non dovrebbero esserci problemi. Una struttura di questo tipo manca in città e la possibilità di ampliare il nostro turismo, valorizzando il ricco patrimonio artistico e religioso, ci trova concordi».

Con il via libera del Consiglio, si procederà con la progettazione esecutiva in modo da chiudere l’iter entro fine anno e avviare i cantieri a inizio 2024. La Soprintendenza ha già concesso le autorizzazioni. —