Mestre, morto Ottorino Tommasini, ex maresciallo dei vigili urbani

Addio all’età di 93 anni a Ottorino Tommasini che è stato per anni maresciallo dei vigili urbani di Mestre e Venezia. Risiedeva in via Tiziano a Mestre una strada nell’area di Corso del Popolo .

A raccontare chi fosse è la figlia Sandra “ Mio papà – dice la figlia Sandra – ha cominciato la sua attività di vigile urbano nel 1953 al Lido di Venezia . Si spostò poi a Mestre quando prese servizio alla squadra motorizzata. Fece anche la scorta dall’allora papa Roncalli. Fu poi impiegato nella squadra di pronto intervento e poi all’ufficio personale. Mio papà si è sempre impegnato anche a favore della comunità di Mestre. Fu presidente dell’Associazione Benefica Mestre che aveva come scopo aiutare le persone disagiate e fu fra i soci fondatori dell’associazione Marinai d’ Italia a Mestre”.

Nel corso degli anni era rimasto vedovo 2 volte. Lascia le figlie Sandra e Patrizia i generi e i nipoti . I funerali si terranno oggi sabato 15 luglio alle 11 nella chiesa della Madonna Pellegrina di Mestre. Dopo il funerale sarà sepolto nel cimitero di Mestre.