Incidente sul lavoro a Mira, operaio in coma. Esposto della moglie

Cade dopo essere stato investito da un escavatore in manovra e finisce in coma. E’ successo lo scorso lunedì 10 luglio in un cantiere a Mira ad un operaio, un 52 enne di Dolo, dipendente di una azienda di Mirano.

L’uomo dipendente dell’azienda di Mirano era impegnato in un cantiere per la posa di una rete del gas metano quando, a detta della moglie da quanto riportatole dal titolare della ditta, sarebbe caduto proprio mentre un collega stava manovrando un escavatore sbattendo violentemente il capo contro il macchinario.

Subito è stato soccorso e portato in ospedale e le sue condizioni sono apparse gravi tanto che il 52 enne è tuttora ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, in stato di coma e in prognosi ovviamente riservata in seguito alle gravi lesioni riportate.

La moglie, tuttavia, non ha ricevuto altre informazioni circa la dinamica del sinistro nel cantiere, ci sarebbero stati solo il cinquantaduenne e il conducente della macchina operatrice.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spsal. Lo scorso venerdì 14 luglio, la donna che si è affidata all’infortunistica Studio 3 A ha depositato alla tenenza dei carabinieri di Dolo un esposto indirizzato alla Procura per segnalare l’episodio.

All’autorità giudiziaria chiede di disporre tutti gli accertamenti per stabilire come siano andati realmente i fatti, acquisendo nel caso anche tutte le cartelle cliniche e gli esami effettuati all’ospedale per stabilire se le gravi lesioni riportate dal lavoratore siano compatibili con la dinamica dichiarata dai datori di lavoro.