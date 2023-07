In via Piave va in scena la cena di quartiere versione “Redentore”

Cena del Redentore anche ai giardinetti di via Piave, grazie alla sinergia rea Porta Verde, Gruppo di Lavoro via Piave e Viva Piraghetto, che hanno deciso sull’onda del grande successo, di organizzare la Cena di Quartiere Redendore Edition.

La formula è talmente piaciuta, che si è deciso di ripetere, per dare uno sprint in più alle iniziative estive che stanno vivacizzando la via.

Battezzata la Cena di Quartiere Redendore Edition, una serata in compagnia, apprezzatissima da chi non è andato a Venezia e da chi vive in quartiere, che ha ancora una volta messo al centro il tema della rigenerazione urbana.

Porta Verde ha messo a disposizione 30 tavolate per 350 posti, luci e addobbi tipici, il Gruppo di Lavoro di Via Piave ha portato 15 kg di bigoi in salsa preparati dalla Vecia Posta, da Bepi Venesian e Il Piron d'Oro.

La formula è quella collaudata della cena di quartiere, porta porta di cibo e bevande da casa tipici del Redentore.