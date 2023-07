Il ballo di Extinction Rebellion in campo Santa Margherita

Vestiti di tutto punto come politici in assemblea, i cittadini di Extinction Rebellion hanno denunciato venerdì all’ora dell’aperitivo per l’inazione della Regione Veneto e del governo italiano rispetto all’emergenza climatica in corso, evidenziandone anche il legame a doppio filo con Eni e Unicredit.

Alle 18, un flash mob dal clima festoso e provocatorio ha interrotto per qualche minuto la quotidianità di cittadini e turisti che, in un venerdì come tanti, facevano aperitivo in campo S. Margherita, il centro della movida veneziana.

Alcuni cittadini aderenti al movimento di disobbedienza civile Extinction Rebellion hanno messo in atto un’azione di protesta nonviolenta per denunciare le responsabilità della Regione Veneto e del governo italiano nell’emergenza climatica ed ecologica che stiamo affrontando.

Vestiti in giacca e cravatta, facendo riferimento alla politica regionale, gli attivisti hanno ballato sulle note di Stayin’ Alive (“restando vivi”) dei Bee Gees, per poi spezzare l’atmosfera gioiosa spegnendo bruscamente la musica e gettandosi a terra per simulare una morte collettiva. I cittadini portavano con sé anche delle targhette con titoli come “Ministero della Distruzione Ecologica”e “Ministero degli Affari Esteri e dello Scaricabarile Internazionale”. Prima di gettarsi a terra, due finti politici si sono tolti la camicia mostrando i simboli di Eni e Unicredit, per evidenziare il legame tra queste e la politica. ll messaggio dei giovani è chiaro: «Finita l’acqua, c’è poco da ballare».