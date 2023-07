Tre aggiudicazioni per l’asta del Vega. Il 27 luglio atto finale

Aggiudicati, per ora solo in via provvisoria, tre dei lotti del Vega, il Parco scientifico e tecnologico di Marghera. Confermata a 500 mila euro la offerta per l’area bar - ristorante dell’edificio Auriga. È salita a 2 milioni e 750 mila euro la offerta per il lotto 4, quello dell’area ex Agip a fianco del padiglione Aquae-PalaExpo. Altra offerta da 213 mila e 751 euro per il lotto sei, il lastrico solare dell’edificio Pleiadi che comprende una ottantina di posti auto a parcheggio. L’annuncio della aggiudicazione provvisoria è apparso ieri sul sito della procedura di concordato.

L’ufficialità sui nomi dei compratori però ancora non c’è perchè scattano i termini della legge fallimentare che consentono ulteriori offerte di compratori con rialzi di minimo il 10 per cento sulle cifre ieri fissate come offerta provvisoria. La seduta per l’incanto fra l’attuale aggiudicatario e gli eventuali offerenti migliorativi si terrà – alla presenza del notaio incaricato, il commercialista noalese Paolo Marchiori – il prossimo 27 luglio alle ore 10 presso la sede di Vega.

Non sono state molte le offerte ma per il lotto 4 dell’ex Agip sono stati offerti 300 mila euro in più. Non è ancora possibile capire se la vendita dei tre lotti, su otto, riguarda un unico compratore oppure il futoro del complesso Vega sarà l’effetto spezzatino, dopo che è sfumata l’ipotesi di un piano di rilancio da parte del gruppo israeliano Truyioins Ventures.

Questo quarto bando di vendita, nella travagliata vicenda del Vega, è gestito dal commissario liquidatore, il commercialista Paolo Marchiori, che ha la possibilità di accettare anche proposte d’acquisto ribassate fino a un massimo del 25%. Nel caso dell’area ex Agip è andata meglio del previsto. Poche, comunque, le offerte per una vendita che complessivamente aveva un valore minimo di 12 milioni e 700 mila euro.

Degli otto lotti, in vendita, due avevano visto già offerte e sono tra quelli interessati da questa comunicazione di aggiudicazione provvisoria: l’azienda di ristorazione (per la quale sono stati offerti 500 mila euro) e soprattutto l’area ex Agip (la prima offerta era di 2 milioni e 450 mila euro, oggi sopra i 2,7 milioni), un terreno a forma di “L” con un’estensione di 6 ettari che si spinge fino al canale Brentelle, confinante con l’attuale Palaexpo.

Nei 6 ettari di terreno a fianco del Palaexpo c’era un piano di recupero, poi decaduto, che permetteva di realizzare circa 25 mila metri quadrati di superficie. Ci avevano messo gli occhi gli israeliani. Oggi su quest’area si mormora dell’interesse della Panfido rimorchiatori.