Area ex Umberto I a Mestre, dai comitati una torta con Pinocchio in attesa del progetto

Quarto appuntamento con il compleanno della asta con cui il gruppo Alì ha acquisito l'area dell'ex Umberto I di Mestre. I comitati mestrini hanno organizzato ai giardini di via Antonio Da Mestre assieme ai ragazzi del Laboratorio climatico Pandora, che ha occupato l'ex Cup. Un Pinocchio a simboleggiare le tante promesse mancate in quasi sedici anni di attesa della trasformazione dei quattro ettari in pieno centro cittadino. E torte offerte ai cittadini per questo compleanno, il quarto, senza un nuovo progetto (video Pòrcile)

08:20