Rissa in centro a San Donà, volano calci e pugni in faccia. Un giovane con il naso rotto

Lite in pieno centro cittadino, un giovane di San Donà finisce all'ospedale con il naso rotto. È accaduto mercoledì sera tra via Ancillotto e galleria Bimbi, dove sono arrivati carabinieri di San Donà e autoambulanza del 118, suscitando curiosità e impressione tra i residenti e passanti che hanno assistito alla scena e chiamato il 112.

La lite si è accesa tra due gruppi di ragazzi, in tutto una decina, che hanno iniziato a discutere animatamente per motivi non ancora chiari e al vaglio dei carabinieri.

Qualcuno avrebbe anche scattato delle foto con il telefonino o filmato dei video, fatto che ha corroborato la lite poi degenerata in pochi minuti. Sono allora iniziati spintoni conditi da pugni e calci alla rinfusa. Uno colpo ha centrato un giovane al volto, provocando la rottura del setto nasale e il ricorso alle cure mediche in ospedale. Coinvolti giovani del posto, alcuni di origine straniera dei paesi dell'Est. Per il momento non sono stati presi provvedimenti da parte dei carabinieri che hanno identificati alcuni dei giovani in attesa dei referti.

I giovani potranno poi procedere a querela di parte come avviene in questi casi. Da tempo non venivano segnalati simili episodi in città, dopo gli anni tormentati delle risse e violenze al parco Agorà, sotto il municipio. Qui è stato ora aperto un distaccamento della polizia locale, mentre il Comune ha avviato una serie di controlli che hanno fatto desistere i gruppi più violenti e anche i pusher che si radunavano al parco in pieno centro.

I residenti hanno lamentato per diversi anni una situazione al limite al parco Agorà e anche alle spalle del palazzo municipale. Resta il problema delle gare notturne in moto e auto che hanno sollevato altre proteste soprattutto tra via XIII Martiri e via Vizzotto.

Veicoli che sfrecciano ad alta velocità nel cuore della notte con rombo di motori che svegliano di soprassalto i residenti e costituiscono un pericolo nelle direttrici centrali della città di San Donà.