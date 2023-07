Volti mascherati e pistole puntate addosso: «Così rapinarono il check point di Actv a Venezia»

Volti coperti dalle maschere di Carnevale, pistole puntate contro gli addetti Actv del check point Petroli, a inizio ponte della Libertà. Il bottino? Magro, contrariamente alle aspettative: circa 1550 euro. Poi la fuga in scooter per far perdere le tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Alla seconda udienza in aula bunker del processo sulla Mala del Tronchetto, lunedì in aula bunker, emergono nuovi dettagli di alcuni tra i tanti episodi contestati nell’inchiesta sulla Mala del Tronchetto ai cinquantaquattro imputati a processo, dieci dei quali accusati di associazione di stampo mafioso e altri venti di concorso in associazione mafiosa oltre a una sfilza di reati: 141 in totale le imputazioni contestate tra estorsioni, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e furti.

Tra i testi citati ieri dal pm Giovanni Zorzi, che ha coordinato le indagini, i due dipendenti di Actv vittime, il 3 marzo del 2019, di una rapina nel checkpoint Actv di Marghera. Un episodio che era emerso già nel corso delle indagini e che aveva visto come protagonisti Loris Trabujo e Festim Shemollari tanto che quest’ultimo all’epoca aveva riferito che il colpo era nato con il proposito di portare a casa un cospicuo bottino ma la realtà dei fatti si era dimostrata ben lontana dalle aspettative.

«Ricordo che entrarono due uomini mascherati, con le pistole», la deposizione di Marco Catania, dipendente Actv vittima della rapina, «ci hanno messo le mani addosso, ci hanno portato via i cellulari, puntandoci addosso le armi. Alla fine portarono via circa 1500 euro».

In linea con il collega anche la deposizione di un’altra dipendente di Actv, anche lei vittima di quell’episodio: «Erano i giorni finali del Carnevale, alle 16.30 si presentarono allo sportello due persone con un casco in testa e una maschera integrale che raffigurava una persona anziana». Tra i testi comparsi ieri anche l’ingegnere Massimo Diana, responsabile per Actv del servizio dei trasporti in terraferma, che ha ripercorso il sopralluogo compiuto insieme ai carabinieri in un garage di Marghera dove all’epoca furono ritrovati pensiline, pannelli in plexiglass, sedili, divise e altri materiali di Actv trafugati dal deposito Actv di Favaro. Valore complessivo della merce, circa quattro mila euro.

Nel frattempo, nell’udienza di ieri è stata affidata una perizia psichiatrica per Luca Livieri a carlo Schenardi. Ascoltata la testimonianza anche di Cassiano Boldrin, residente a Piove di Sacco, gestore di sale da gioco, vittima di tentata rapina il 25 giugno 2018.

Già programmate le prossime udienze, previste per il 14 e il 21 di settembre alle 10, nelle quali saranno ascoltati altri testi che riferiranno degli episodi che vedono coinvolti alcuni tra gli imputati come l’ex della Mala Gilberto Boatto, Paolo Pattarello, Gino Causin, Antonio Pandolfo, chiamati a difendersi dell’accusa di essere stati i promotori e organizzatori del gruppo, insieme a Loris Trabujo (già condannato con rito abbreviato: la gup Benedetta Vitolo non ha però ritenuto che si sia trattato di una “mafia” vera e propria).